Andrea Rincón habló de sus excesos: “Me he despertado con hombres y mujeres que no sabía quiénes eran”

Invitada a PH Podemos Hablar, Andrea Rincón habló una vez más con sinceridad de su lucha contra las adicciones para generar consciencia sobre el peligro de los excesos.

En el arranque del “Punto de Encuentro”, Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente aquellos que “alguna vez al despertar no sabían muy bien dónde ni con quién estaban”.

Entonces, la actriz pidió la palabra y contó su experiencia: “La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia; me da mucha vergüenza”, dijo.

“Me ha pasado de levantarme y tener a una persona al lado. Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme ‘¿quién es esta persona? ¿cómo llegó? ¿qué pasó anoche?’”.

Luego, contó que en otra oportunidad se despertó a las dos de la tarde en el piso de un boliche, sin recordar cómo había llegado allí ni qué había sucedido antes de que la gente de limpieza la despertara. /Ciudad