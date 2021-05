Tiene 11 hijos y está embarazada de nuevo: “Mi marido tenía doce años cuando nació la primera bebé”

Britni Church, de 32 años, y su esposo Cris, de 29, esperan otro bebé: la familia está compuesta por 11 hijos, y quizás lleguen a 14 porque el último embarazo fue de trillizos y podría repetirse. Esta enorme familia tiene gran presencia en las redes sociales: la mamá, a través de Instagram y TikTok, comparte su día e día en fotos y videos.

Una de las últimas publicaciones sorprendió con un dato muy peculiar: su marido tenía 12 años cuando nació su primera hija. “Este es mi Crizman mayor, este es mi esposo Chris. Ella nació seis días después de mi cumpleaños 16. Mi su marido tenía 12 años cuando ella nació “.

Esto puede ser porque Britni fue madre de muy jovencita: estaba por cumplir 16 años. Pero su pareja actual no es el padre de sus primeros hijos, por eso es que él sólo tenía 12 años en ese momento.



La prolífica madre, que vive en Arkasnsas City en Estados Undidos, tuvo 5 hijos de su primer matrimonio: Crizman, de 16, Jordan, 14, Caleb, 13, Jace, 12 y Cadence, de 10. Pero se separó en 2010.

En 2012, sin pareja estable, Britni se embarazó nuevamente, y nació Jesalyn, que tiene 8 años en la actualidad. Por un tiempo, fue madre soltera y se hizo cargo sola de sus seis criaturas. Pensó que ya nunca volvería a estar en pareja, porque era muy difícil que alguien la aceptara con una familia tan grande.

Pero se equivocó, y por mucho: conoció a Cris, y no sólo no le importó que ya tuviera seis niños, sino que quería tener más. Y van por los 11 hijos, esperando el 12, o quizás más.

Britni comenzó a publicar historias en las redes sociales, cansada de que la gente la criticara por tener tantos hijos. “La gente asume muchas cosas sobre nosotros que simplemente no son ciertas, somos como todos los demás”.

Puntualmente, la mamá salió a defenderse de quienes suponen que tiene muchos bebés para recibir alguna ayuda del estado. “No recibimos cupones de alimentos, pero no despreciamos a quienes los necesitan. No somos ignorantes, no somos católicos ni mormones, pero creo en Jesús“, aclaró.

Britni quería tener 3 niños cuando se casó la primera vez, pero está muy orgullosa de sus 11 hijos, y esperaba con ansias el próximo, tras un aborto espontáneo que tuvo el año pasado. Y no se pone un número final: no sabe cuántos más podrá llegar a tener. /la100.cienradios