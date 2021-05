SDS Trading - Lo que debes saber al respecto  

Al igual que las acciones, un fondo cotizado (ETF) representa un conjunto de valores que cotizan en bolsa. El ETF cotiza durante todo el día, por lo que su precio fluctúa en consecuencia. Además, en una cartera de ETF pueden incluirse varios tipos de inversiones. Los ejemplos más comunes incluyen bonos, acciones, otros tipos de inversión y materias primas. Aunque algunas personas prefieren comprar acciones individualmente, a veces puede ser mejor comprar ETFs porque ofrece menos comisiones a los corredores y ratios de gastos más bajos.



SDS trading, también conocido como trading ProShares UltraShort S&P 500 (CAPEX.com), es un ETF que ofrece el doble (200%) inverso de la rentabilidad del objetivo para cada día. En otras palabras, SDS devuelve el doble de la rentabilidad diaria del índice Standard & Poor's (S&P) 500. Además, este tipo de ETF también puede ser relevante para controlar el rendimiento del índice S&P 500.



¿Cómo se compone SDS Trading?



SDS es una cartera de inversión interesante porque permite a los operadores exponerse al índice S&P trading sin gastar tanto. Esto implica que, a medida que el índice S&P 500 se mueve hacia arriba, el SDS se mueve el doble hacia abajo. Este ETF apalancado inverso es la opción preferida por la mayoría de los operadores que pretenden especular en cada giro del mercado.



Cabe señalar que el índice SDS no está diversificado, y que el índice mide el rendimiento del mercado de las grandes acciones de Estados Unidos.



Los inversores deben tener cuidado cuando mantengan el ProShares UltraShort S&P 500 más de un día. Debido a la naturaleza compuesta de la rentabilidad diaria del SDS, los rendimientos pueden dar lugar a rendimientos diferentes del objetivo si se mantiene durante más de un día. Además, la dirección del objetivo podría cambiar a lo largo del periodo si la inversión se mantiene durante más de un día. Además, los efectos son aún más notables en los fondos más considerables y en aquellos cuyos índices de referencia son volátiles. Debido a los riesgos asociados con la retención de SDS, los inversores deben vigilar diariamente sus participaciones.



Comparación entre el SDS y el Promedio Industrial Dow Jones



Antes de comparar estos dos índices, es esencial señalar que el SDS tiene una relación inversa con el S&P 500. El Dow Jones y el S&P 500 son los dos índices bursátiles más notables de Estados Unidos. Ambos índices muestran el movimiento y la dirección de las acciones en cada momento y la cantidad de aumento o disminución.



Una diferencia significativa entre el Dow Jones y el Índice Standard & Poor's 500 es la forma en que se ponderan. Mientras que el Dow Jones se pondera por el precio, el S&P 500 se pondera por el valor de mercado.



El hecho de estar ponderado por el precio implica que el Dow Jones sólo se ve afectado por los precios de las acciones. En otras palabras, cuanto más afecte un movimiento de precio o precio de acción a una empresa, más significativo será el impacto que tendrá en el Dow Jones. Por otro lado, el índice S & P 500 asegura que el cambio porcentual en los precios de las acciones afectará a la acción sin importar el precio. Dado que el SDS ofrece el doble del inverso de la rentabilidad diaria del S&P 500, cualquier cambio porcentual en el precio de las acciones se traducirá en un cambio del -200% en el SDS.



Rendimiento de ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)



En comparación con el índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones, el Proshares UltraShort S&P 500 comenzó a cotizar el 11 de julio de 2006. La correlación inversa del S&P 500 puede verse en el rendimiento de los índices en el primer trimestre de 2020. Mientras que el S&P 500 bajó cerca del 20% en ese periodo, el ETF subió hasta el 22,69%.



Dado que el S&P 500 y el SDS miden las acciones sólo en Estados Unidos, antes de comprar hay que comprobar el rendimiento de las acciones y otros tipos de inversión en el mercado extranjero. Es indispensable fijarse en los mercados emergentes, como China e India, y en Europa, porque representan una parte sustancial del mercado mundial, aparte de Estados Unidos. Es aconsejable ampliar tu cartera de inversiones a otras formas de inversión en lugar de limitarse a las acciones y los bonos.



Comparación entre SDS y SPXU



Muy relacionado con el ProShares UltraShort S&P 500 (SDS) está el ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU). La principal diferencia entre ambos es que, a diferencia del primero, el segundo asegura hasta un 300% o 3 veces el inverso de la rentabilidad diaria del índice Standard and Poor's.



En otras palabras, tanto el SDS como el SPXU están relacionados con el S&P 500. Sin embargo, la cantidad de proporcionalidad varía para los dos.



Conclusión



Los operadores que invierten en ETFs no sólo se benefician de la subida o bajada de las acciones, sino que también se benefician de los dividendos de la empresa. Los ETFs como SDS y SPXU pueden ser inversiones muy valiosas. Los ETF, incluido el SDS, son muy diferentes de los fondos de inversión. Sólo se negocian una vez al día tras el cierre del mercado. Sin embargo, los ETF son más beneficiosos porque son más líquidos y rentables en comparación con los fondos de inversión.



Para tener la oportunidad de obtener un beneficio razonable de tu inversión en CFD sobre SDS, es necesario vigilar cada uno de ellos. Aquí es donde entra CAPEX.com. Con las impresionantes funciones disponibles en CAPEX.com, puedes establecer fácilmente notificaciones para los precios, obtener actualizaciones sobre el análisis de terceros de algunos de los mejores proveedores de todo el mundo y ampliar rápidamente tus inversiones. También hay muchas herramientas relevantes disponibles en la plataforma. Puedes navegar por la página de instrumentos SDS de CAPEX.com para empezar a operar. Además, CAPEX.com proporciona materiales adecuados para ayudarte a aprender a operar y también ofrece CFD sobre ETF. Puedes aprovechar los diversos recursos disponibles en la plataforma para aprender sobre el análisis del mercado, la oferta pública inicial y otros instrumentos de inversión que te ayudarán a crecer y mejorar tu conocimiento del mercado.



