¿Qué es el Housing para empresas?

El Housing para Empresas es la administración externa del servidor, que también se conoce como Colocation o server homing. Esto implica la externalización del hardware del servidor de una empresa hacia un Colocation Data Center.

Estos centros de ordenadores, por lo general, suelen ser operados por proveedores de servicios de Internet (ISP) que tienen una infraestructura necesaria. Dichos centros de datos de ISP son importantes dentro del Housing para Empresas porque no sólo ofrecen espacio suficiente para la instalación de servidores de terceros en los denominados bastidores o racks, sino que también un suministro de energía seguro, una climatización adecuada y una conexión estable a Internet. Esto último queda totalmente garantizado debido a que estos centros tienen, generalmente, sus propias líneas de fibra óptica dedicadas, por lo que garantizan la disponibilidad permanente de la red.

El servicio de Housing tiene una infraestructura de Data Center y no debe ser confundido con el server hosting. El hosting no sólo abarca el hardware, sino que en este caso el proveedor también gestiona el software. El host actúa como anfitrión del servidor y permite a los clientes utilizar los servidores. Es decir, los clientes alquilan los servidores por horas de uso que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Los clientes no tienen acceso físico al hardware.

El housing se refiere al alojamiento y conexión del propio hardware del servidor en centros de datos. La propia empresa es responsable de la administración, gestión y mantenimiento de su propio servidor, en caso de que no se haya acordado lo contrario. Para realizar las operaciones básicas sobre el servidor tal vez sea posible que el trabajo lo realice un técnico externo del operador del centro de datos.

El housing de servidores tiene ciertas similitudes con el alojamiento dedicado. Mientras que en este último se alquila un servidor propio del servidor, en la colocation sólo se alquila el lugar de alojamiento, incluida la infraestructura. El servidor pertenece a la compañía y se encuentra alojado en el centro de datos del proveedor.

¿Por qué muchas empresas eligen el Housing?

Muchas empresas llevan a cabo este proceso de gestionar sus servidores en un espacio dedicado y saben perfectamente el esfuerzo necesario que deben hacer para lograrlo. Las salas en las que se alojan los servidores deben cumplir con estrictas normas de seguridad de servidores, tanto en el acceso digital como al acceso directo por parte de terceros. La mayor de las ventajas es que una empresa que decide alojarse en un centro de datos pueda utilizar la infraestructura profesional de un servidor.

Además, es importante aclarar que los servidores tienen que estar todo el tiempo refrigerados y deben seguir recibiendo alimentación en caso de que se genere un apagón. Para las empresas esto no sólo conlleva un gran esfuerzo administrativo, sino que también produce costos considerables. Sin embargo, existe una alternativa que sería integrar el servidor en un centro de datos externo.

Usar el Housing tiene ventajas como el uso de la infraestructura profesional del proveedor, un sistema de alimentación ininterrumpida. Además, posee una disponibilidad continua y de calidad de la red a través de los cables de fibra óptica con una velocidad superior.

Otra de los beneficios consiste en el Personal de Seguridad, que brinda protección continua contra accesos internos. Protección de los aparatos contra los riesgos físicos, como pueden ser un incendio o una inundación.

También vale destacar que los problemas de software permanecen en manos de expertos de TIC internos, que es especialmente útil para datos altamente sensibles y programas individuales y complejos.