Juicio por Jimena Salas: Ni Cajal ni Vargas son peligrosos, según informes psiquiátricos

Las psiquiatras del Poder Judicial, Rocío Lazarte y María Albarracín Bohuid, dijeron que Sergio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín no presentan patologías psiquiátricas y que tampoco son peligrosos para sí o para terceros. Asimismo, concluyeron que ninguno tiene adicciones.

En el marco del juicio que se sigue contra Vargas, acusado de haber participado de manera secundaria en el crimen de Jimena Salas, y contra Cajal Gauffín, por encubrimiento, ayer la psiquiatra Rocío Lazarte expuso las conclusiones a las que arribaron junto a su colega luego de haber trabajado con entrevistas semiestructuradas en las que indagaron aspectos ambientales, personales, clínicos y toxicológicos a la vez que realizaron exámenes psico semiológicos de los acusados.

Respecto a Vargas, según indicó Página 12, se determinó que no presenta patología psiquiátrica. "Al momento en que lo evalué no presentaba elementos psicopatológicos que lo tornen peligroso para sí o para terceros. No presentaba adicciones. Comprendía la trascendencia de sus actos y dirigía sus acciones", manifestó Lazarte.

Por otro lado, la médica puntualizó que el pasado 6 de mayo recibió un pedido de informe mental sobre Cajal Gauffín, la pareja de la víctima ahora imputado. "Se concluyó que no presentaba patologías psiquiátrica (...) No se evidenciaban elementos psicopatológicos que lo tornen peligroso para sí o para terceros, no presentaba signos o sintomatología compatible con una tóxico dependencia, comprendía la trascendencia de sus actos y elegía sus acciones libremente y tiene inteligencia media", afirmó la psiquiatra.