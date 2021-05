Gran triunfo de Vélez ante la Liga de Quito para seguir soñando

El conjunto de Mauricio Pellegrino, necesitado de los tres puntos, se adueñó de la pelota desde el inicio y se adelantó en campo rival. A los 5 minutos, tras una dura infracción a Janson en el área, Vélez tuvo la posibilidad de pasar rápidamente al frente en el marcador desde los doce pasos, pero Thiago Almada estrelló el penal en el palo.

La postura del Fortín no cambió tras malograr esa chance: siguiendo manteniendo la posesión, con paciencia para mover el balón de lado a lado. Sin embargo, careció de fineza en el juego asociado en tres cuartos de cancha y no logró llegar con profundidad –y claridad- al área defendida por Adrián Gabbarini. Por su parte, Liga optó por esperar en su campo y tratar de salir de contra, algo que no pudo conseguir con asiduidad.