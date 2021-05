Muerte en el motel: “Estamos destruidos, no podemos creer lo que pasó”

La familia del hombre hallado sin vida dentro de un motel, quien ingresó a la habitación junto a su hija, el sábado sigue siendo materia de investigación, ahora uno de sus hijos decidió salir a hablar sobre lo ocurrido, aseguró que no sabían y nunca advirtieron una situación abusiva en el seno familiar.

“Queremos aclarar que nos enteramos el sábado a la mañana la noticia de la muerte de mi padre, no sabíamos dónde había fallecido, averiguando nos dicen que murió en el motel, lo cual nos sorprendió a todos”.

El joven contó que la policía les tocó la puerta la mañana del sábado para avisarles que su padre había fallecido y que tenían que presentarse en la justicia, “nosotros pensamos que había tenido un accidente, nunca que fue en un motel”.

Aseguró que los primeros detalles los conocieron viendo las noticias, y le causó un shock tremendo a la familia. “Dice que estaban teniendo relaciones sexuales, mi familia y yo desconocíamos esto, quedamos en shock porque no nos imaginábamos que él estaba con ella, la verdad es que no podemos decir nada, él ya no está para decirnos lo que pasó”.

"Nosotros queremos aclarar que mi papá no consumía drogas, no era alcohólico"

Aseguró que ellos no sabían si pasaba algo entre ellos. “Mi papá ya no puede defenderse, esto es algo que nos sorprendió, tampoco puedo juzgarla a ella. Hasta ahora nos preguntamos qué pasó realmente y queremos que se investigue que se sepa la verdad”.

Explicó que no han podido hablar con su hermana porque en estos momentos ella está detenida en su casa con custodia policial.

“Fue shockeante lo que nos contaron cuando hablamos con la justicia, no lo podemos creer. Mi papá no era un abusador, no era de esas personas, no puedo meter las manos al fuego, pero no creo que haya sido tan boludo en hacer eso con su propia hija, no lo podemos creer”.

Qué pasó ese viernes

Respeto a cómo se dieron las cosas explicó que el viernes “cuando llegué y fui a saludarlo como siempre, porque siempre estaba en su cama viendo las noticias, pero mi mamá me dijo que había ido mi hermana y que le pidió que la llevara hasta la casa de una sobrina. No lo vi más, lo esperé hasta la madrugada pero no volvió”.

No pueden entender el desenlace “en la casa nunca pasó nada, ella siempre fue la reina de la casa, es la única mujer, tenían una buena relación como nosotros, él siempre nos llevaba a todos a donde le pedíamos, no era de salir”.

Aseguró en diálogo con QPS que su familia quedó destruida tras la noticia y solo quieren saber la verdad, qué fue lo que realmente ocurrió.