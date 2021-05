Fin de semana largo: “Esperamos que Salta pueda tener circulación de turismo”

“El sector sigue en shock desde el primer momento”, comenta entre la preocupación y la incertidumbre Gustavo Di Mecola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta. Ante los últimos anuncios del Presidente Alberto Fernández en la jornada de ayer, volvió a tensarse la situación para distintos rubros, entre ellos, el turismo que se debate en un compás de espera que será determinante para saber si se cancelan las actividades, viajes y excursiones previstas.

Profundizando, Di Mecola explicó que el shock se apoderó del sector desde el momento en el que anunciaron que podría suspenderse el feriado puente, decisión que finalmente dio marcha atrás.

“Se toma con poca seriedad la realidad del sector, eso se ve claramente”

“Entendemos de la situación epidemiológica del país pero consideramos que no se tienen que tomar decisiones generales teniendo en cuenta que es diferente la situación en cada una de las regiones”, argumentó Di Mecola, dejando ver un tinte de esperanza de que Salta pueda tener actividad turística, siempre supeditado al decreto que emita Nación.

Esta sensación es la que se percibe no solo en Salta, sino en las distintas provincias del país. “Al estar conectados con todas las cámaras del país, sabemos que hay gente que no sabe si embarcar, gente en destino que no sabe si podrá volver, es un caos en este momento, aunque tratamos de llevar tranquilidad”, comentó Di Mecola ante InformateSalta.

Finalmente, el presidente de la cámara explicó que en caso de que Salta no quede señalada como lugar rojo, de alto riesgo, se podría pensar en la continuidad del turismo durante los próximos días, sin embargo, aun nada está dicho: “Hoy tenemos que aguardar el DNU, esperamos que Salta pueda tener circulación de turismo”, concluye Di Mecola.