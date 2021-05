Sigue estos consejos para elegir el mejor televisor para tu hogar

El consumo de contenido en streaming no para de aumentar en nuestra sociedad. El poder ver el contenido que se quiera cuándo y desde dónde quieras, ha hecho que sean muchos los que se decidan a ver sus series y películas favoritas a través de dispositivos móviles como smartphones y tablets.

Eso sí, si hay algo que la mayoría de usuarios cumple es ver los partidos de fútbol e incluso algunos ven un sinfín de campeonatos de apuestas on line (o incluso las hacen, gracias a los navegadores que incorporan estos dispositivos) en la pantalla de un televisor. El deporte rey tiene millones de seguidores en todo el mundo y a la gente que le gusta ver el fútbol, le gusta hacerlo en un televisor y mientras más grande sea, mejor. Aunque también hay amantes del cine que prefieren ver las películas en la pantalla de un televisor.

Si estás pensando adquirir un televisor para poder disfrutar de tus contenidos favoritos y no sabes por cuál decantarte, no te preocupes. La oferta en el mercado es demasiado amplia y puede que cuando llegues a la tienda no sepas bien por cuál modelo decantarte porque, básicamente, no entiendes de las características técnicas en las que fijarte. Es por eso por lo que, a continuación, te vamos a ofrecer una serie de consejos para la compra del modelo de televisor perfecto para ti.

Tamaño



Son varios los métodos que existen para calcular cuál es el tamaño perfecto de televisor para tu hogar. Siempre, lo ideal, es que la experiencia que ofrezca el televisor sea inmersiva y ahí entran en juego algunos factores como resolución, ángulo de visión y distancia de la tele a vosotros.

Si te vas a poder situar a 1,5 metros de distancia del televisor y te cabe en el mueble o lo puedes colgar en la pared, no dudes en adquirir un televisor de 55 pulgadas.

Pantalla



Otra cuestión a tener en cuenta es la tecnología de panel que implementa. En estos momentos, encuentras televisores OLED, LED, QLED, ULED y otros más. Los OLED son los que tienen pequeñas celdas que se iluminan a sí mismas. En cambio, los televisores LED requieren de una iluminación externa.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Básicamente, se puede decir que los OLED pueden reproducir, con pureza y realismo, tonos negros, colores más llamativos y nivel de contraste. Por su parte, un televisor LED bueno ofrece mayores niveles de brillo, mayor durabilidad y colores menos saturados, así como ser más económicos.







Sistema operativo



En la actualidad, casi todas las televisiones que encontrarás son Smart TV aunque, cada una de ellas, presenta un sistema operativo diferente. Los televisores cuentan con sistema operativo WebOS aunque también existen otros como el propio sistema operativo de Samsung y otras que incorporan Android TV con un sinfín de aplicaciones.

El mejor momento para la adquisición



Debes saber que la gran mayoría de los fabricantes lanzan sus novedades durante la primavera y el invierno. Los nuevos modelos se suelen presenta en el CES de Las Vegas, los cuales van sustituyendo a los antiguos, progresivamente, durante los primeros meses del año.

Así que lo mejor es siempre esperar unos seis meses desde el lanzamiento del modelo que te guste. Esto es porque al haber vendido el primer stock, las marcas suelen rebajar el precio para ir cumpliendo sus objetivos y dejar espacio a los nuevos modelos.

Presupuesto



El precio es uno de los factores más determinantes a la hora de adquirir un televisor (y casi cualquier tipo de producto). Como la gama de televisores que encontrarás en cualquier tienda es muy amplio, lo mejor es que siempre cuentes con un presupuesto cerrado. Esto es porque podrás encontrar televisores desde los 200 hasta los 6000€ de los modelos más sofisticados.