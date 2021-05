Violencia familiar y de género: ¿Qué cambios traería en Salta un fuero unificado para estos casos?

El 1 de abril de este 2021, el Gobernador Gustavo Sáenz daba inicio a las sesiones legislativas con un discurso donde hubo balances y también anuncios. Entre ellos, el mandatario reconoció la necesidad de adecuar el funcionamiento de la justicia a las demandas relacionadas con la violencia familiar y de género.

“Debemos poner todo el esfuerzo para que cada mujer que necesite ayuda encuentre un gobierno presente al servicio de las mujeres, que le dé respuestas concretas, rápidas y eficaces”, enfatizaba el gobernador salteño añadiendo: “En esa lógica es que resulta necesario realizar transformaciones estructurales del sistema de justicia para atender mujeres que solicitan su intervención, por eso voy a enviar un proyecto de ley que crea un fuero especializado en materia de violencia familiar y de género que dé una respuesta integral a la mujer.”

“Todos los servicios del Estado están a disposición de las mujeres, evitando la revictimización que implica el tener que transitar por distintas oficinas y someterse a múltiples procedimientos"

A menos de dos meses de haber expresado así su voluntad, el proyecto que contempla este pedido por parte del gobernador ya se encuentra en marcha, a la espera que su tratamiento en ambas cámaras legislativas determine si prospera, o si demanda modificaciones.

La complejidad de los conflictos de violencia

“En la Justicia las causas por violencia de género son infinitas”, reconoce el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini. Según explica el magistrado “con el hecho violento vienen un montón de cuestiones conexas” que determinarán el juzgado y el procedimiento que tienen competencia en cada caso.

Como base, Martini aclara que el hecho violento puede ser o no ser un delito según la gravedad del mismo. “Cuando no es delito, esas causas van a juzgados que no determinan el dictado de una sentencia definitiva, sino que dictan medidas de protección, exclusiones de hogares, y demás”, detalla el juez para InformateSalta.

En contra punto, cuando el hecho de violencia es delito por su gravedad, su tratamiento judicial es otro: “Son casos que van a otros juzgados, donde entran en juego otros procedimientos y procesos, y donde se dictan condenas o absoluciones”, continúa en su explicación Martini.

Bajo este escenario de posibilidades, la realidad de muchas víctimas a la hora de llevar a la justicia a sus agresores, hace que se encuentren con un sistema que le resta agilidad a cuestiones que merecen celeridad.

Al margen del procedimiento judicial que curse cada caso, los casos de violencia contra las mujeres suele estar vinculada a episodios de ruptura de parejas, o de familia con presencia de menores. “Los hechos de violencia tienen conexas causas propias del fuero de familia, como los divorcios, la tenencia de los hijos, la división de bienes…” enumera al magistrado consultado por InformateSalta.

“Todo eso se traduce en que las mismas personas, victima y victimario tengan a veces varios expedientes en distintos juzgados de familia o penales, imaginemos lo que significa para la víctima”

En este punto, recobra fuerza el proyecto al que hacía referencia el gobernador Gustavo Sáenz mediante el cual se buscará reducir una de las barreras que más daño y desgaste causa a las víctimas en la búsqueda de justicia, que es la fragmentación del conflicto.

En Salta, y así como explicó el juez Luciano Martini, una misma situación de violencia puede generar procesos en diferentes fueros. Esto, muchas veces se traduce en una superposición de actuaciones con respuestas que pueden llegar a ser desarticuladas y contradictorias.

Camino hacia la unificación

No son pocas las corrientes que sostienen que este modelo de abordaje desconoce la verdadera dimensión de los conflictos de violencia de género que son únicos y complejos. A partir de la propuesta de unificar los fueros se busca dar respuestas adecuadas y coordinadas a la problemática de la violencia de género y de familia, abordando los conflictos de manera integral.

“Con la unificación aparece un juez que tenga competencias para resolver todo, de manera unificada”

Según explicó ante InformateSalta el juez Luciano Martini, el ejecutivo ya presentó el proyecto para la unificación de los fueros y la logística que esto significaría: “El proyecto indica que se transforman dos juzgados vacantes, uno penal y otro civil y se crea otro juzgado. Ningún juez hoy en actividades va a ser transformado. Son 3 juzgados nuevos, para los que hay concursos abiertos”, detalla Martini.

Más allá del tratamiento legislativo que tenga el proyecto, estamos ante un suceso que propone cambios profundos y estructurales en el ámbito judicial, en consonancia a la gravedad de la problemática que hoy significa la violencia de género y familia. “Las legislaciones más modernas son las únicas que tienen este abordaje integral, es una gran solución. Entre los magistrados hubo muy buena recepción” concluye el juez Martini.