La familia de Vargas celebra su absolución: “Podemos creer de nuevo en la justicia”

Durante la tarde de este miércoles se conoció la sentencia por el juicio por el homicidio de Jimena Salas. Tanto el viudo de la víctima Nicolás Cajal Gauffin como Sergio Vargas fueron absueltos por el Tribunal de Juicio pese a los pedidos de pena de 5 años y 6 meses y 12 de prisión respectivamente por parte de la Fiscalía.

En las puertas de la Ciudad Judicial, tras escuchar el veredicto, familiares de Vargas se fundieron en un abrazo y derramaron lágrimas de alegría. “Hoy podemos creer de nuevo en la justicia de Salta, vamos a seguir luchando para que Dios ilumine a los investigadores y puedan encontrar a los verdaderos asesinos de Jimena Salas. Con mi hermano quisieron hacer lo mismo que con Clemente Vera”, dijo a Todo Salta Noticias, su hermana Verónica.

La mujer dio gracias a Dios y aseguró que no perdieron nunca las esperanzas de que su hermano Sergio iba a salir en Libertad. “Él es inocente. Desde un principio dijeron que él era el asesino y nosotros luchando, más de un año y medio acá pidiendo justicia”, expresó.

Por su parte Ángelica, su mamá, cuestionó que estuvo injustamente detenido dos años sin ninguna prueba que lo inculpe. “Le agradezco tanto a Dios, ahora va a poder a ver a sus hijas, que era lo que anhelaba de corazón y no las pudo ver. El nunca hizo nada, nunca anduvo en cosas malas”, manifestó emocionada.

En tanto, uno de sus abogados defensores, Marcelo Arancibia, aseguró irse muy conforme con la decisión de los jueces. “Yo siempre he sido un respetuoso de la justicia, lo que ocurre es que, si me iba mal o le iba mal a Vargas, nos íbamos a ir de la misma manera, respetando las posiciones, no es bueno que cuando te vaya bien todo está bien y cuando te vaya mal, quizás con fallo justo, quizás todo está mal. No es así”, indicó.