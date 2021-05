Un tuit de su ex dispara rumores de romance entre El Dipy y Viviana Canosa

El Dipy volvió a ser noticia en las últimas horas. En esta oportunidad no fue por alguna declaraciones incendiarias contra el gobierno, sino por un fuerte cruce con su ex pareja Mariana Diarco.

El músico enfureció al enterarse del supuesto romance de Diarco con Gastón Pauls y salió a recriminarle por las redes sociales con un polémico tuit. "No soy de romper las bol... con esto, Mariana. Pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que vos hagas, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no", escribió el artista.

Sin pelos en la lengua, la conductora de Crónica TV salió a responderle, revelando un misterioso dato. "Te contesto y sigo trabajando, así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate por que nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde, vienen de antes de lo que la gente piensa. No querrás que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso".

Rápidamente, el mensaje se viralizó en las redes sociales, donde para muchos la "cincuentona del programa de la tarde" sería nada menos que Viviana Canosa.

Recordemos que Canosa cumplió 50 años recientemente y es conductora de Viviana con vos, programa que se emite a las 18 horas por A24. Días atrás, El Dipy fue invitado al ciclo que conduce la periodista y ella le realizó un comentario que no pasó desapercibido. "Ahora tengo al lado a un tipo con sentido común", lo presentó Canosa y luego, entre otros halagos, sorprendió al recordar que les habían inventado "un romance".

Ante este comentario, el cantante aseguró que ni siquiera se dieron un beso en el cachete por la pandemia y ella disparó: "Yo a vos te como la boca, Dipy".