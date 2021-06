Vuelve el torneo anual y las inferiores

Luego del confinamiento y la suspensión de los torneos locales, la Liga Salteña de Fútbol anunció que se jugará la segunda fecha del anual. Además, se reiniciará el Torneo de Divisiones Inferiores, cuyos días y horarios se darán a conocer una vez finalizada la reunión del Consejo Auxiliar.

En la primera fecha se pudo observar equipos que ya comenzaron a destacarse como Cachorros que arrancó con goleada incluida, y se perfila como uno de los candidatos, junto a Central Norte, Gimnasia y Juventud.

También aparecieron los debutantes del torneo El Tribuno y San Miguel que estuvieron muy a tono con los otros clubes.

Anual

Se completa la 2° fecha que se jugará el próximo viernes 4: Juventud vs. Atlas, Argentinos vs. Libertad, Pellegrini vs. San Martín, Unión vs. Central y San Francisco vs. Peñarol. Todos estos partidos se jugarán a las 16hs.

Torneo de Inferiores

El torneo de las divisiones inferiores se reiniciará, el próximo 8 de junio y se jugará la fecha 5, en las categorías Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta División “A” y” B”.

Los partidos se realizarán con las recomendaciones sanitarias y el protocolo establecido.