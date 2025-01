Salta Basket listo para el torneo Clausura: Todo lo que tenés que saber

Salta Basket iniciará el Torneo Clausura de la Liga Argentina el próximo viernes 17 de enero, a las 22 horas, en el estadio Delmi, donde se medirá ante Independiente de Santiago del Estero.

El equipo, dirigido por Ricardo De Cecco, retomó los entrenamientos en doble turno en el Delmi para preparar el arranque de la temporada.

Tras el primer partido, el equipo de los Infernales se enfrentará a Comunicaciones de Mercedes el sábado 25 de enero, también como local.

Este torneo será clave para los equipos, ya que la Liga Argentina implementó un nuevo formato en el que los campeones de los torneos Apertura y Clausura jugarán un partido decisivo para definir el ascenso a la Liga Nacional. En total, Salta Basket disputará 14 encuentros en la segunda mitad del torneo.

A continuación, el fixture completo del Torneo Clausura para Los Infernales:

Enero:

Viernes 17: Salta Basket vs Independiente (Santiago del Estero)

Sábado 25: Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes (Corrientes)

Martes 28: Amancay LR vs Salta Basket

Jueves 30: Montmartre (Catamarca) vs Salta Basket

Febrero:

Martes 4: Jujuy Básquet vs Salta Basket

Sábado 8: Salta Basket vs Estudiantes de Tucumán

Viernes 14: Independiente vs Salta Basket

Domingo 16: Estudiantes vs Salta Basket

Viernes 21: Salta Basket vs Jujuy Basket

Miércoles 26: Salta Basket vs Montmartre

Viernes 28: Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)

Marzo:

Miércoles 5: Salta Basket vs Amancay LR

Lunes 10: Villa San Martín vs Salta Basket

Miércoles 12: Comunicaciones vs Salta Basket