Fiestas clandestinas en pandemia: las multas parten desde los $80.000

InformateSalta dialogó con Christian Abdenur, presidente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, quien señaló que el organismo no tiene competencia para multar las fiestas clandestinas que se clausuran en el marco de la pandemia.

“Hay una ordenanza vigente del año 2016 que establece la infracción de las fiestas clandestinas, y su respectiva sanción y multas que parten de los $80.000. En ese momento no existía la pandemia, pero se pretendía velar por la seguridad de los jóvenes y desalentar la conducta de la organización de estos eventos sin ningún tipo de cuidados y seguridad”, explicó.

Esta infracción consiste en reuniones de personas donde se ha vendido entrada o se vende alcohol. “Si uno va a una fiesta en cualquier barrio donde no se comprueba que hubo venta de entradas o alcohol, no es considerada para la ordenanza como una fiesta clandestina, en eso casos no tenemos competencia para infraccionar. Es una facultad privativa de la policía llevar adelante el control y sancionar por violación a la norma de COVID-19”, sostuvo.

Abdenur indicó que hasta el momento no se ha hecho ningún acta por fiesta clandestina y reiteró que el Tribunal no tiene competencia, “para que puedan intervenir se debería modificar el texto de la ordenanza para poder infraccionar y fiscalizar este tipo de fiestas ilegales. Si no han llegado actas, nos declaramos incompetentes. Nosotros como poder judicial municipal aplicamos ordenanzas y no hay ordenanzas al respecto”.

El titular del organismo señaló que todas las infracciones se hacen en el marco de la pandemia “las hace la policía de la provincia y se las juzga a través del fiscal contravencional, a través del juez de garantía o, en algunos casos, el jefe de policía”.