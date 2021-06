Rangeón con domiciliaria: Sabrina, una de las víctimas, dijo temer por su vida

En las últimas horas se conoció una noticia inesperada sobre la causa que tiene como principal acusado a Pablo Rangeón, productor de modas, la Jueza Claudia Puertas le otorgó la prisión domiciliaria. Esta decisión fue cuestionada por distintos actores de la sociedad, pero Sabrina Geréz la joven que se animó a denunciarlo y que permitió que otras mujeres lo hicieran mostró su indignación y miedo ante esta decisión.

"Cuando creía que las cosas se calmaban llegó una bofetada tremenda, de nuevo el martirio", apuntó Sabrina Geréz en diálogo con El Tribuno.

"La verdad que me enteré esta mañana, creo que como todos, así que la pasé bastante mal. Fue algo que no lo esperábamos; de hecho hace unas dos semanas me reuní con el fiscal Miralpeix -a cargo de la investigación- y él me aseguró que esto no iba a pasar", manifestó la denunciante.

La joven dijo no entender la decisión de la Jueza "Ella determinó que él no es una persona peligrosa para la sociedad, cuando hay pruebas que los días que estuvo escondido antes de que lo arrestaran, él mandaba audios ordenando que les mandaran capturas de pantalla de todos los que estaban compartiendo en Instagram sobre el tema. "Me puede pasar algo a mí como a cualquiera de las otras chicas. Es una persona muy resentida y no nos va a perdonar todo esto"

Sabrina cree que Rangeon es capaz de cualquier acción en contra de ella o de cualquiera de las víctimas denunciantes. "Es capaz de matarnos a mí y a cualquiera. No sabemos si lo hizo porque la forma en la que él trabajaba drogando chicas, ¿quién sabe si alguna vez no se le fue la mano con alguna? Traía chicas del interior, buscaba las que no podían pagar la academia para pagarles el vieja, las rentaba e ilusionaba de esa forma".

Por ultimo la joven cuestionó "Ahora, ¿quién nos garantiza de que no hay alguna desaparecida y que él no tendrá nada que ver? Creo que en los testimonios de todas las chicas que denunciamos está el denominador común de que él jugó hasta ese punto con todas nosotras, con matarnos".