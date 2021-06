Causa Rangeón: "Priorizaron los derechos del imputado sobre los de la víctima"

Ante la inesperada medida ordenada por la Jueza de Garantías Claudia Puertas, de otorgar prisión domiciliaria al productor de modas Pabló Rangeon la abogada defensora Sandra Domene mostró su malestar y el de las víctimas ante tal decisión, que las pone en situación de desigualdad y deja un tinte de dudas.

Más aún teniendo en cuenta que ella y su colega, que entienden en esta causa no fueron notificados. "Me lo comentó un periodista, que saltó en un medio gráfico. Los periodistas se enteran antes que la víctima. Violaron toda normativa internacional, nacional y provincial de los derechos de la víctima, es gravísimo", dijo en FM Aries.

La letrada siguiendo en su descargo cuestionó la falta de fundamentos por los cuales la jueza de Garantías le otorgó el arresto domiciliario. "Es cierto, está dentro de la Legislación internacional, de que aquellos imputados que puedan gozar de una medida menos restrictiva puedan hacer uso de esta medida, lo que pasa que este señor no fue solo autor y no está imputado por un hecho, sino por una multiplicidad de hechos"

Domene recordó que a Pablo Rangeón se le imputa abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual agravado, siendo una de las víctimas aún menor de edad. "Cualquier abuso sexual con acceso carnal, por un solo hecho, no por 7, está en condiciones de pedir arresto domiciliario"

Debía ampliarse la imputación

Sandra Domene, recordó que durante esta semana Rangeon debía ser trasladado desde la Alcaidia para que se le amplíe la imputación por tres nuevas denuncias. Siendo en total 8 denuncias que pesan sobre el productor.

La letrada pregunto "¿por qué su señoría no tiene el mismo criterio y no lo aplica con todos los otros imputados que están bajo encierro carcelario en la Alcaidia? Tendríamos a todos los imputados en la calle"

Amenazas a la primera denunciante

Domene confirmó que Sabrina Geréz, la primer denunciante sufrió todo tipo de hostigamientos a través de redes sociales."Un imputado en otra causa, muy allegado al señor Rangeon, que ingresaba a través de la Red Social, le ponía puntitos y salía, a través de amigos. Llamadas a cualquier cosa, yo las he recibido, lo he notificado, pero no me va hacer dar un paso al costado"

Denunció que la perito psicóloga de parte tuvo un acción temerario con una de las víctimas lo que llevó a la intervención de psicólogas de Poder Judicial.