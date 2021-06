Vecinos de Solis Pizarro acechados por los delincuentes: "Es muy peligroso andar de noche"

Un hecho de inseguridad ocurrido en los kioscos que se instalaron en el control del 4C, zona Oeste donde limitan los barrios Solis Pizarro y San Rafael, permitió a Multivisión conocer la problemática del lugar que es acechado por delincuentes a diario.

Cintia es una joven madre soltera, que sufrió ya varias veces el robo de su kiosko. Esta madrugada le avisaron que los malvivientes ingresaron nuevamente al lugar. Entre lágrimas la joven contó la policía le notificó lo que había pasado. "Me dijeron que me habían reventado el kiosko y justo ayer hice instalar una panchera nueva que me salió 22 mil más la garrafa, esta es la segunda vez" contó.

La joven se mostró dolida, ya que sabe que están las cámaras y los vecinos pero luego nadie ve nada. "Yo sé más o menos quien es. Pero vuelvo a pedir si puede venir más los policías, antes estaban acá, ellos siempre estaban y ahora ya no están más por el tema del COVID"

Otro problema es el sector de las vías que separan San Rafael de Solis Pizarro que se vuelve una boca de lobo para los vecinos que transitan en gran cantidad por la zona. Todos saben que antes de las 8 de la mañana o después de las 18 pasar por ahí es muy peligroso.