Josefina Chávez Díaz juró como nueva secretaria de deporte municipal

En horas de la mañana, se llevó a cabo el acto de asunción de la flamante funcionaria que se ocupará del área de deportes. La intendenta Bettina Romero dijo que es un día de mucha alegría porque el gobierno de la Ciudad de Salta suma a una mujer comprometida con Salta y con el deporte.

“Estoy orgullosa de lo que venimos logrando, agradezco de corazón que te sumes. Sé que lo sentís y vivís al deporte como un espacio de inclusión social. Hoy levantamos más fuerte que nunca la bandera por el deporte y los jóvenes, hoy más que nunca a través del deporte tenemos que dar un mensaje de que vamos a salir adelante, vamos a poder superar juntos estos difíciles momentos”, expresó.

Minutos antes de jurar como funcionaria, la periodista manifestó que va a “sostener lo que hay, fortalecer algunas cosas que se puedan corregir y empezar a proyectar lo que se pueda hacer. Sé que cuento con todo el apoyo de la intendenta en función de conseguir inversiones para mejorar y optimizar espacios, crear más, trabajar con los jóvenes, con estaciones saludables, con los centros integradores comunitarios, con escuelas deportivas, con los natatorios”.

Chávez Díaz adelantó: “tengo ganas de que se hagan un montón de cosas, con torneos barriales, cosas que hoy la pandemia no nos permite pero no me voy a resignar, tengo ganas de hacer cosas con los chicos de los barrios, vamos a gestionar, de eso se trata. Hasta acá, la municipalidad ha llegado a 60 instituciones deportivas, está con auspicios en 40 clubes, que es histórico, la idea es seguir estrechando vínculos”.

La nueva secretaria expresó que “es un lugar hermoso para trabajar, tengo muchas ganas. El deporte es donde realmente se general los lazos y los vínculos sociales, es un formador integral de valores, de la persona completa”.