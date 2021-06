El gobierno aclaró que sí podrá haber encuentros familiares de hasta 10 personas

Luego de que se pulique en el boletín oficial las nuevas medidas hasta el 25 de junio, con el objetivo de controlar la situación epidemiológica, el gobierno explicó que las reuniones sociales no están permitidas, sin embargo los encuentros familiares de hasta 10 personas.

A pesar de que el titular del Comité Operativo de Emergencias (COE), Francisco Aguilar, no recomienda las reuniones familiares fuera de la burbuja conviviente, cuando los casos están en alza, el boletín deja establecido que: “REUNIONES FAMILIARES: Las reuniones familiares no podrán superar las diez (10) personas”.

La medida se suma a que la próxima semana se celebrará el día del padre, por lo que pidió a todos los salteños que sean cuidadosos porque la situación epidemiológica es grave y “un familiar no conviviente puede llevar el virus y generar más contagios”.