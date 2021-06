Mónica Juárez, dura con los legisladores: “Se meten con el plato de comida de nuestros hijos”

Finalmente no pudo ser: la jornada legislativa de ayer de los diputados salteños no dio lugar al tratamiento del proyecto presentado por Mónica Juárez y Luis Albeza sobre el certificado de Libre Deuda Alimentaria.

El proyecto tiene antecedentes de buscar su tratamiento desde el 2020, sin lograr la aprobación de los legisladores. A diferencia de las instancias restantes, la diputada decidió hacer su descargo por la situación y apelando directamente a sus pares. En su carta abierta, la diputada marcó:

“Es lamentable para mí tener que expresar a través de una carta abierta mi malestar.

Nuevamente fue rechazado el tratamiento de la ley que prevé el certificado de deudor alimentario, para quienes no cumplen con sus hijos. Este proyecto no tiene más que el fin de garantizar el derecho de niños y niñas que hoy se ven privados del poder acceder a ese plato de comida que muchas veces representa esa cuota alimentaria. Entiendo desde mi lugar como mujer como madre y como legisladora que este es un proyecto que no tiene otra finalidad más que velar por el bien y los derechos de estos niños y niñas.

“Un grupo de legisladores de la comisión de legislación General es el que traba nuevamente este proyecto no dejando que el resto decida si vale la pena discutirlo y aprobarlo para el bienestar de las familias”

En Salta hay más de 700 hombres y mujeres, que forman parte de ese registro, el cual incremento desde el año pasado. Lo que representa también un aumento en el incumplimiento de los deberes como progenitores.

Llamo a la reflexión a quienes entorpecen el camino porque no es contra mí o el diputado Albeza contra quienes se oponen. Sino contra el plato de comida, la ropa, el hogar, la educación de muchos niños y niñas que esperan que sus padres y madres cumplan con su deber moral y legal”, finaliza la carta abierta de la diputada.