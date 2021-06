Dos dudas sobre la AstraZeneca: a quiénes se le puede aplicar y cuánto hay que esperar entre las dosis

La vacuna AstraZeneca ha dado que hablar en estos días luego del reciente fallecimiento de una joven de 18 años en Italia que sufrió una trombosis cerebral tras haber recibido esa droga contra el coronavirus. Después de este deceso, Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), sugirió que los menores de 60 años se inoculen con las drogas basadas en ARN mensajero, como es el caso de Moderna y Pfizer.

La polémica en torno a la seguridad de la vacuna AstraZeneca de Oxford sigue vigente e involucra a varios actores. Mientras que desde la EMA afirman que es “segura”, la Unión Europea alertó sobre un nuevo posible efecto adverso -además de las trombosis cerebrales-, llamado el síndrome de fuga capilar sistémica (CLS), una afección sanguínea grave y muy poco frecuente, caracterizada por un aumento de la permeabilidad capilar que permite la fuga de fluidos y proteínas desde el sistema circulatorio al espacio intersticial, pudiendo dar lugar a un shock y edema masivo.

Por tales motivos, Cavaleri sugirió que se abandone la aplicación de la Astrazeneca en Europa para todos los grupos de edad en los que haya otras alternativas disponibles. Lo hizo luego de que varios estados decidieron aplicarla solo en adultos mayores debido a los raros casos de trombosis registrados en jóvenes que habían sido vacunados con esa droga.

Son varios los países europeos que suspendieron temporalmente la aplicación de la Astrazeneca tras los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados. Italia (que la prohibió en menores de 60 años), Noruega, Dinamarca, Islandia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo son los territorios que ya optaron por interrumpir las aplicaciones, mientras que España aplazó la decisión de administrarlo a mayores de 55 años.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la EMA afirman que los beneficios de la vacuna superan cualquier riesgo y recomiendan su uso. En tanto, los científicos y los reguladores de la seguridad de los medicamentos de todo el mundo están tratando de averiguar si la vacuna realmente está causando estos accidentes cerebrovasculares.

El Instituto Paul Ehrlich de Alemania reportó 31 trombosis de senos venosos cerebrales y nueve muertes entre los 2,7 millones de vacunados allí con el suero de Oxford. Sin embargo, los datos más recientes de Inglaterra reportan muchos menos coágulos, solo cinco, a pesar de haber vacunado a muchas más personas: 11 millones. La EMA, que ha evaluado datos de todo el mundo, estima que el riesgo de TSVC es de alrededor de 1 en 100.000 personas menores de 60 años que han recibido la vacuna AstraZeneca.

El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, confirmó que “la evaluación de la Agencia indica que se registraron 62 casos de trastornos raros de la coagulación, coagulación intravascular diseminada o trombos en los senos venosos cerebrales. Son 62 casos de trastornos sobre más de 30 millones de dosis administrados en Europa”.

¿A quiénes se les está aplicando esta vacuna?

En la Argentina, esta vacuna se está aplicando a toda la población, sin discriminar por grupos etarios. En la Unión Europea, se está administrando solo en adultos mayores. Reino Unido empezó a vacunar desde los grupos de mayor edad, mientras que Alemania fue uno de los países que inicialmente se negó a usar la vacuna en los mayores de 65 años debido a la falta de datos en los ensayos.

Los efectos secundarios en general tienden a ser más graves en las personas más jóvenes, ya que tienen una respuesta inmune más fuerte. No obstante, la EMA indicó que no había encontrado factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o el historial médico.

¿Cuál es el intervalo recomendado entre ambas dosis?

Tanto la Astrazeneca como la Johnson & Johnson son vacunas de vector viral, es decir, usan una versión modificada genéticamente de un adenovirus para transportar las instrucciones genéticas a las células humanas. Si bien ambas fueron autorizadas, son las relacionadas con los extraños y pocos frecuentes casos de trombosis detectados a nivel mundial hasta el momento. En el caso de la vacuna de Oxford, de dos dosis, el lapso recomendado entre la primera y la segunda dosis es de 90 días. Es de las más utilizadas a nivel mundial y alcanza un 76% de eficacia.

¿Cuándo y por qué la AstraZeneca puede provocar trombosis?

Los casos de trombosis cerebrales en algunas personas que recibieron la vacuna AstraZeneca generaron temor en muchos países que, hasta el día de hoy, se rehúsan a renovar contrato con la farmacéutica. Tras varios meses de dudas e investigaciones científicas, dos estudios publicados en The New England Journal of Medicine señalan que la clave está en una pequeña proteína llamada factor plaquetario 4 (FP4).

De acuerdo con lo explicado por los científicos, en los casos muy raros en que el sistema inmunológico genera anticuerpos contra esta proteína factor plaquetario 4, “se produce un fenómeno de trombosis acompañado de un paradójico descenso del número de plaquetas en la sangre, que son los componentes que forman los coágulos”. /TN