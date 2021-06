Sáenz: “Güemes estuvo silenciado casi 90 años pero el pueblo nunca lo olvidó”

Así lo expresó el gobernador Gustavo Sáenz en el acto central que se llevó a cabo al pie del monumento del héroe gaucho, con el acompañamiento del presidente Alberto Fernández, la intendenta Bettina Romero, funcionarios nacionales y provinciales.

“Tengo el honor como salteño y como argentino de que cuando alguien indague qué pasó en el bicentenario del Güemes, descubrirá que en el año 2021 hubo enormes dificultades por vencer. Tal vez no sea este presente una gesta comparable, pero sí un momento histórico de grandes desafíos desconocidos e inauditos que no ponen a prueba a cada hora. El destino, Dios, la providencia, quiso que me correspondiera ser gobernador de Salta en esta fecha trascendental. Me llena de orgullo y de una gran responsabilidad”, dijo.

En su discurso, el gobernador recordó que Güemes “estuvo silenciado casi 90 años, aunque su nombre tenía vos y resonaba con ardor en la memoria popular, el pueblo nunca olvidó a Martín Miguel de Güemes. Los grandes desafíos que debemos superar en estos tiempos imponen a los gobernantes, a las instituciones y a los ciudadanos nutrirnos en los ejemplos heroicos de su pasado glorioso, tan necesario para nuestro porvenir”.

Sobre la situación política y sanitaria de Argentina, expresó: “Desde aquí, seguramente el general contempla con tristeza y dolor de ver que esa Argentina por la que lucho se ve cada día más dividida. Hoy es el momento y la historia así lo exige, de que el legado que nos dejaron nuestros padres de la patria nos lleve a trabajar de manera conjunta, a dejar de lados los odios, lo oportunismos. Hoy hay un solo enemigo que asecha nuestro país y al mundo y es esta pandemia, ahí nos tienen que encontrar trabajando sin hacer política, sin buscar ventajas”.

Sáenz agradeció la presencia del presidente y sus ministros: “Quiero agradecerles al presidente de la nación y a sus ministros que estén aquí presente, donde nace la patria, donde hace falta una mirada federal, eso que el general Güemes tanto pidió. Hay una argentina que duele, lastimada por tanto años de olvido. Hoy tenemos la esperanza de un gobierno que ha dejado de lado el centralismo porteño, argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Ha llegado el momento de igualar oportunidades. Gracias por darme la responsabilidad de representarlos en un día tan especial. Güemes es Salta, pero más que nunca Güemes es Argentina".