Pulleiro el apuntado por los incidentes durante el bicentenario de Güemes

La Fiscalía no descarta avanzar con una investigación por incumplimiento de deberes. Pese al DNU que impide la circulación, el ministro no hizo nada ante los militantes, informó El Tribuno.

Aunque asegura haber recibido una orden de un funcionario nacional para habilitar el paso de organizaciones kirchenerista en la zona del monumento a Güemes, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, quedó en el ojo de la tormenta y hasta muchos lo ven con un pie afuera del Gobierno. En la fiscalía analizan registros de los hechos, como videos, y no descartan investigar un supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

El escándalo ocurrió cerca de la medianoche ya del 17, cuando el presidente Alberto Fernández estaba en la vigilia por el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Por el horario, los militantes no podrían haber estado en la vía pública, menos agrupados, ya que rigen restricciones de circulación desde las 23 y en Salta las infracciones tienen carácter de contravenciones.

A medida que pasa el tiempo aparecen más videos en los que se ve a Pulleiro sin reaccionar ante el avance de los militantes que querían acercarse a saludar al Presidente. El funcionario insiste con que la Policía estuvo subordinada a la Casa Militar.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, confirmó ayer a El Tribuno que solicitó que se preserven las cámaras de videovigilancia de la zona del monumento a Güemes y las cámaras de casas y comercios. Requirió a la Policía la nómina del personal afectado al operativo por la vigilia del bicentenario, la distribución de las áreas, los nombres de los responsables habilitados para dar ingreso y egreso. Buscan determinar si efectivamente hubo una orden oral o escrita que permitió el avance de organizaciones políticas a la zona donde se realizaba el homenaje y al hotel donde se hospedaba el presidente Fernández.

Al ser consultado si solicitó información a las fuerzas federales, Ramos Ossorio dijo que no. Afirmó: "No hay una subordinación de fuerzas nacionales a las provinciales. Sí hay trabajo coordinado, pero no existe una relación de subordinación. Las fuerzas federales o militares no tienen potestad para dar órdenes a desobedecer normativas vigentes".

Al reunir los elementos, la fiscalía tratará de analizar si se incumplieron las normas sanitarias establecidas en un decreto de necesidad de urgencia (DNU) nacional y replicadas en una resolución del Comité Operativo de Emergencia (COE). Entre otras restricciones, se prohíbe la circulación después de las 23 y se establece un distanciamiento social.

En este caso el encuadre sería una contravención, no obstante Ramos Ossorio no descarta que en base a esos elementos se pueda avanzar en una investigación por incumplimiento de funcionario público. "Esto es en caso de que se verificara la inobservancia de funcionarios a hacer cumplir las normas sanitarias en el marco del DNU y las resoluciones del COE", agregó el fiscal.

En el caso trabajó el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. Las diligencias se iniciaron tras el pedido que realizó el gobernador Gustavo Sáenz y de oficio.