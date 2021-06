Duhalde: “Alberto no está bien, le mandé un WhatsApp a las 2am y me contestó”

En una nueva aparición mediática, el ex mandatario Eduardo Duhalde volvió a despertar la polémica este sábado al afirmar que el presidente Alberto Fernández "no está bien", y advirtió que los jefes de Estado "cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos".

"Alberto no está bien. Los presidentes cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos todos los días. Y no hay ser humano que aguante eso sin tener una ayuda, y él no la tiene ni la quiere", subrayó Duhalde en una entrevista con radio Rivadavia.

Luego, ?el ex presidente intentó aclarar los motivos por los que el jefe de Estado no atraviesa su mejor momento: "Uno cuando está tan exigido, con tantos problemas, sin dormir…y él no duerme, duerme poco. Le he mandado un mensaje de Whatsapp a las 2 AM y me contesta".

En esa línea, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó a Alberto Fernández como su "amigo", y continuó: "Es un amigo que me da mucha pena. A mí me da pena cuando los presidentes que no están bien y empiezan a burlarse de él, como le pasó a (Fernando) De la Rúa que se equivocaba".

En otro tramo de la entrevista, Duhalde puso en duda quién toma las decisiones en el Ejecutivo nacional: "Está medio confuso el tema. En los sistemas presidencialistas, las decisiones las toma el Presidente, que se nutre de quién quiera, los legisladores, los asesores.

"Se nutre de los que cree que le dan la mejor información, el mejor consejo. A veces uno se equivoca en esto. No hay dirigente, por más pintado que sea que no se haya equivocado", subrayó.

En esa sintonía, el ex presidente completó: "A veces creen que los grandes, yo cuando hablo de grandes pienso en (Juan Domingo) Perón, no se equivocan. Los grandes también se equivocan, todos nos equivocamos. Somos seres humanos".

La visión sobre la post pandemia



Duhalde aseguró que "Argentina tiene la potencialidad para salir de los problemas que está inmersa", y precisó: "El futuro del país lo veo bien. Lamentablemente esta peste de mierda que nos ha tocado ha generado un montón de problemas".

"Necesitamos un consenso básico sobre los principales temas, que es lo que yo vengo reclamándole al presidente. En la Argentina todos los partidos políticos, sin excepción, saben que producimos menos de lo que podríamos. Hay que hablar y consensuar para buscar la salida", manifestó.?

En referencia a la capacidad de gestión del Gobierno nacional en tiempos de pandemia, justificó: "Nos ha desviado del único tema que saca a los países de la pobreza que es el trabajo y la producción".

"No sé por qué razón los dirigentes políticos no tienen ADN productivo. Los justicialistas se han quedado, yo no, con la marchita. Perón fue un hombre del trabajo, el hombre que hizo todo lo que se puede hacer en torno al trabajo", apuntó.

Por último, consideró: "Desde el ’83 hasta ahora, todos los que hemos gobernado, por acción u omisión, somos absolutamente responsables por cómo está la Argentina. Nadie puede eximirse de culpas, es demasiado grave lo que hemos hecho". /Clarín