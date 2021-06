Casi una tragedia en Tartagal: Menores perdieron su casa por quemar un hormiguero

Una humilde vivienda de Tartagal quedó reducida a ceniza tras un voraz incendio en las últimas horas. Dominga dijo a través de Somos Noticias que sus hijos intentaban erradicar un hormiguero en la vivienda y decidieron prenderle fuego.

"Me quedé con lo que tengo puesto. Mis hijos estaban por matar las hormigas, salen hormigas grande cuando sale el sol. Yo sabia echa ceniza caliente pero les decía no estén echando, ni jugando con fuego ni nada"

La mujer lamentó que tras haberse ido a trabajar como empleada domestica su vivienda se incendió y perdió todo, pero agradece que sus hijo y su nieto hayan podido salvar su vida.

"Cuando el se levantó la casa se ardía y no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Todo se me quemó. Él dice que no se dio cuenta que cuando prendió se prendió el colchón por abajo y empezó a arder todo" contó.