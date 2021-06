Alina Moine habría vuelto con Marcelo Gallardo: qué papel juega Martín Bossi en este romance secreto

Una serie de fotos en Miami, Estados Unidos, la mostraban junto con Martín Bossi, pero sorpresivamente a Alina Moine se la ha vuelto a relacionar con Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Fue a través una versión que además de indicar una vez más que estarían viviendo un romance, expone una supuesta mentira para que el mismo no salga a la luz.

Luego de que en "las bombas" de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) se hablara de las imágenes del actor junto con la periodista deportiva de 41 años cenando en la ciudad del sureste estadounidense, procedieron a señalar cómo ella fue protagonista de rumores de romance con el Muñeco a mediados de 2019.

?Tras decir que Bossi aseguró que él y Alina son "amigos del alma", la periodista Paula Varela señaló que la conductora de ESPN "la pasó muy mal" con la historia que tuvo con el DT. "La pasó mal porque cuando hubo que blanquear ciertas cosas, a ella le soltaron la mano", declaró la panelista.

Alina Moine y Martín Bossi en Miami. Foto: Intrusos.

Sin embargo, rápidamente Virginia Gallardo agregó que los rumores de romance entre Alina Moine y el exfutbolista volvieron, dado que el plantel de River se encuentra haciendo la pretemporada en Orlando, Florida, relativamente cerca de Miami.

"Se cuenta que la anterior vez que River hizo pretemporada en Miami, había estado Alina Moine", acotó Adrián Pallares, para que minutos después su compañero en la conducción de Intrusos, Rodrigo Lussich, lanzara otra bomba: "Las versiones que se amplían desde Miami es que el Muñeco Gallardo le habría pedido a Alina Moine que vaya con un amigo para despistar, porque él la esperaba allá".

?De esta manera, y de acuerdo a lo dicho por el periodista de América, las fotos de Moine y Bossi serían nada más ni nada menos que una pantalla para ocultar la verdadera historia de pasión que estaría teniendo ella junto con el entrenador millonario de 45 años.

La historia de Alina Moine y Marcelo Gallardo

En agosto de 2019, el periodista Ángel de Brito contó que Alina Moine y Marcelo Gallardo estaban teniendo una relación amorosa, semanas después de que la esposa de este, Geraldine La Rosa, diera a luz a Benjamín, el cuarto hijo de la pareja.

En ese entonces, la presentadora negó tener un romance con el "Muñeco". "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada", dijo aquella vez Alina.

Sin embargo, una versión que Yanina Latorre dio a conocer aseguraba que Gallardo dejó abruptamente a la periodista por no querer "blanquear" lo que había entre los dos, motivo por el cual ella habría terminado completamente desilusionada y dolida, tal cual indicó hoy Paula Varela.

Desde esa vez, a Gallardo no se lo ha vuelto a relacionar con otra mujer del medio, y aunque sea muy reservado con su vida privada, antes de las restricciones por la pandemia se la ha podido ver a Geraldine La Rosa en el Estadio Monumental de Núñez en reiteradas oportunidades, apoyando al equipo que dirige su marido.

Geraldine La Rosa en el Monumental (2019) Foto: Instagram.

Semanas después, Alina Moine dialogó con Intrusos y contó que pudo hablar con Gallardo sobre los rumores que los vincularon. "Claro que hablamos con Marcelo de esto. No nos gusta. Ni a él le gusta ni a mí me gusta. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por eso", declaró la rubia.

"¿Existió alguna relación entre Gallardo y vos?", preguntó Gonzalo Vázquez aquella ocasión, y la conductora respondió: "No voy a hablar de mi vida, prefiero evitarlo, cuidarlo y que quede para mí". /Clarín