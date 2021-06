La reacción de Matías Alé al ver las fotos de María del Mar con el arquero alemán, en un yate y en Grecia

El arquero alemán Loris Karius terminó su relación con la modelo Sophia Thomalla tras los rumores de romance con María del Mar Cuello, ex pareja de Matías Alé. La diosa argentina quedó envuelta en un escándalo por su romance con el jugador, que decidió separarse luego de conocerla.

Karius invitó a pasea en yate por el mar mediterráneo a la ex del actor. Los paparazzi capturaron a Del Mar Cuello en bikini y muy cariñosa junto al futbolista. La imágenes llegaron a la prensa y estalló la polémica.

A los pocos días, el arquero publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar que está separado de Sophia Thomalla. "Es cierto. Estamos distanciados desde hace un tiempo", reconoció Loris Karius.

En sintonía con el jugador, la modelo y conductora también afirmó que ya no están más juntos. "Por supuesto que yo también vi las fotos. Y solo tengo hay una cosa que decir sobre esto: ¡Somos personas separadas!", concluyó Thomalla.

María del Mar Cuello saltó a la fama tras hacerse pública su relación con Matías Alé en 2015. En octubre de ese año, el actor y su pareja se casaron, pero el vínculo se fue desgastando. En marzo de 2016 firmaron el divorcio.

Qué dijo Matías Alé del romance de María del Mar con Loris Karius

Hoy en Polémica en el bar, Luis Ventura le preguntó a Matías Alé el motivo de la separación hace seis años con María del Mar. Recordemos que antes del brote psicótico, el actor se casó con la modelo.

"Vos pensá, ella está con el alemán en Grecia. Facha, barco, y yo estoy acá en Niceto Vega. Y soy todo esto. Yo me enamoré del alemán", sostuvo.

Sin embargo, su compañero, Chiche Gelblung, afirmó: "Es una trepa, lo usó a Matías de trampolín".

No obstante, Alé añadió: "Ya está, ya pasó... Duramos dos meses. Me casé en octubre y en noviembre me internaron. No sé qué me pasa. Es lo mismo que me pasa con un montón de ex. Yo la pasé bien, duramos poco pero la pasé bien".

Mirá el video: