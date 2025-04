Sol Pérez mostró su pancita a horas de dar a luz y no contuvo la emoción: “A punto de llegar”

Sol Pérez anunció hace unos meses que esperaba su primer hijo junto a Guido Mazzoni. Ahora, a solo 24 horas del nacimiento, reveló que ya tiene todo listo para ir a la clínica.

“Llegó el día. Mañana nace Marco y no lo puedo creer”, expresó con entusiasmo. Además, compartió algunos detalles sobre el bolso que preparó con las cosas de su bebé: “Primero los pañales, después el portachupete, que tiene su nombre, y varios chupetes, así elige cuál quiere”.

La modelo también organizó cuatro conjuntos de ropa y diferentes mudas en caso de necesitarlas. “Los preparo así, ya listos, por si Guido lo tiene que vestir. Así no se equivoca y le pone cualquier cosa”. dijo entre risas.

“Agregué tres pares de medias, las babitas, una manta y estos son para elegir con cuál enterito sale del hospital”, comentó.

“Marco está a punto de llegar, se viene el gran día”, reiteró en la descripción, muy emocionada.

Días atrás, Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron cómo dejaron preparado el cuarto de su bebé. La habitación, ubicada cerca del jardín de su casa y con vistas a los árboles, está decorada con una temática selvática, con ilustraciones de lianas, monos, aves y jirafas en las paredes.

En la habitación colocaron la cuna, equipada con luces, música y sonidos de animales. “Vamos a prepararle la cunita. Tenemos la cuna ya lista, que tiene luces, música y ruidos de animalitos, todo para el bebé”, explicaron.

Semanas atrás, Sol Pérez estuvo de invitada en Almorzando con Juana. Allí contó cómo vive su primer embarazo junto a Guido Mazzoni. “Re contenta, cansada por momentos, es como que digo ‘uy, es un montón’”, reveló la modelo.

“¿Pero al principio no te daban como esas ganas de dormir extremas, o nunca te pasó eso?”, le preguntó Juana. Y Sol respondió: “Los primeros tres meses que a las 8 se me apagaba la tele, era como ‘hasta acá llegué‘. Me sentaba en el sillón y era no doy más, realmente no doy más”.

“Me di cuenta porque me invitaron mis papás a ver una película al cine y me quedé dormida ahí, nunca me había pasado. Me enteré a las cinco semanas que estaba embarazada. Teníamos ganas ya de que venga, yo soy como muy del objetivo de quiero ser mamá, soy insoportable, pobre Guido”, explicó.

“Encima es enorme. Es el clon de Guido. La primera foto que me muestran se veía como la mitad de la cara y se la peleé, le dije ‘es igual a mí, es igual a mí‘. Para qué, fuimos esta semana, ya carita completa... Y es igual a Guido”, cerró contenta.