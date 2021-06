Alerta: crecen las denuncias por robos de bicicletas en pleno centro

InformateSalta se hacía eco ayer del robo de una bicicleta que sufrió una joven que trabaja para una empresa de delivery. En 24 horas, conoció un 2° hecho de las mismas características. Lo curioso es que ambos ocurrieron en pleno centro de la ciudad.

Esta vez, Paula, la damnificada, contó que fue víctima del accionar de delincuentes dos veces en los últimos 3 meses. En abril le robaron una bicicleta de la esquina de Catamarca y Alvarado y recientemente le sustrajeron otra del estacionamiento para bicis ubicado en 20 de Febrero y Belgrano, donde la dejó encadenada. Se fue a trabajar y cuando regresó no estaba.

La joven recién había pagado la segunda cuota de una bicicleta valuada en $60 mil. La estacionó en pleno centro, en un lugar apto para este tipo de vehículos, donde se supone hay vigilancia constante y también cámaras de seguridad. Se la robaron sin que nadie haya visto nada, y todavía no logra recuperarla.

“Hice la denuncia pero no me dejan ver las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar porque soy una civil. Me parece injusto porque se supone que uno paga los impuestos para que esas cámaras funcionen. Tengo que hacer todo un trámite y hasta eso el tiempo pasa. En vez de facilitarme las cosas, me ponen obstáculos”, relató al periodista Ángel Mansilla de Central Policial, programa emitido en CNN Salta 94.7.

La damnificada también contó que el comercio donde la compró, no le facilita el número de cuadro del rodado. “Me están poniendo trabas para recuperar mi bici”, sentenció.

El vehículo es nuevo y de color verde. Cualquier información comunicarse con Paula al 154527183.