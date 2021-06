Ola de inseguridad: Hacía un delivery, le robaron su bici y pide ayuda para encontrarla

Durante las últimas semanas InformateSalta se hizo eco de esta ola de inseguridad que viene desarrollándose en múltiples puntos de la Capital provincial con el asecho de malvivientes que atacan hogares como transeúntes sin ningún tipo de escrúpulos.

En medio de las repercusiones sobre el accionar de dichos malvivientes se suma el episodio que sufrió una salteña, repartidora de una aplicación de deliverys a quien le robaron su bicicleta en pleno centro de la Capital y que no pudo atrapar al ladrón cuando se la llevaba.

Emilia es la joven repartidora quien, en diálogo con Central Policial por CNN Salta -94.7 MHZ- contó que fue hace unos días cuando realizaba una entrega en un Rapipago ubicado en la calle España, entre Mitre y Balcarce, había entrado al local donde por precaución dejó su bicicleta adentro y debajo de una cámara de seguridad

No obstante fue allí cuando, mientras esperaba a la clienta, un hombre se llevó el rodado. Emilia se dio cuenta de lo que estaba pasando y salió a la calle donde una mujer le advirtió que un sujeto se estaba llevando su rodado por la calle España. Si bien ella corrió detrás de él para atraparlo no pudo alcanzarlo.

“Llamé a la policía, ellos llegaron y me dijeron que también le habían robado una cartera a una señora, y una moto a un chico, que iba a encontrar mi bicicleta. Me pidieron mi teléfono para comunicarme cualquier novedad pero tampoco me llamaron. No pasó más nada”, contó.

Emilia agregó que su trabajo le permite mantener a su hija de 2 años y ayudar a su mamá, por lo que solicitó ayuda para encontrar su bici, modelo RM de color roja con letras blancas. Si alguien sabe algo o la divisó, puede avisarle al número es 387-6150313.