Denuncian posibles maltratos a una anciana fallecida en el Sanatorio Parque

Esther Moya tenía 86 años, era afiliada de PAMI y fue atendida en el Sanatorio Parque por un cuadro respiratorio. Desde ese entonces la mujer no tuvo contacto con su familia que hoy denuncia su fallecimiento a causa de posibles golpes o malos tratos en dicha clínica.

Janet, sobrina de la mujer, confirmó que tras ser encontrada con un estado deplorable y rastros de posibles golpes en su rostro fue dada de alta pero por unas complicaciones fue derivada al hospital del Milagro donde los médicos le informaron un cuadro distinto al que le habían diagnosticado en el Sanatorio. Finalmente la señora falleció.

“Entró por guardia por falta de oxígeno, nos llamaban para llevarle pañales”.

En cuanto a los hematomas y otras lesiones, la mujer dijo que los profesionales del hospital del Milagro, donde pasó sus últimas horas, sospechaban que podrían ser producto de golpes y no de caídas, pero esto no fue certificado.

“Lo que no le hicieron en el Parque, un chequeo completo y cada golpe que a ella le encontraban a mí me llamaban, que es lo que había pasado, por qué tantos moretones. Me dijeron que estaba en una situación crítica, que tenía poca esperanza de vida”, expresó.

La mujer debía estar en terapia intensiva y su familia no pudo conseguir una cama hasta que finalmente falleció. “Ella fue bien de acá, estable, necesitaba estar en terapia intensiva, no conseguimos hasta el día de su fallecimiento” incluso se presentaron en la clínica pidiendo una cama en terapia y fue rechazada.

En cuanto a la causa de muerte, el certificado emitido por el hospital, informa que la causa de muerte fue neumonía, cuadro hepático, hipertensión y cardíacos.

Janet contó por Multivisión que deberá ampliar la denuncia en PAMI como así también en la comisaría Primera.