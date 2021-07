Cayó en depresión post parto y asesinó a sus tres hijos pequeños

La madre de Sandra Chico, aseguró que su hija estaba pasando por una depresión posparto que la habría llevado a cometer esa locura. "Estaba entrando en una depresión posparto. No le ayudaron… pasó lo que iba a pasar", lamentó la mamá de la mujer de 28 años que esta semana fue detenida por el asesinato de sus tres hijos pequeños dentro de su casa en Los Ángeles, EEUU.

Chico es la principal sospechosa del caso y está acusada de tres cargos de "asesinato y asalto a un niño que causó la muerte", según informó la Oficina del Fiscal de Distrito. Las víctimas son ni más ni menos que sus hijos identificados como Mia Rodríguez de 4 años, su hermano Mason de 3 años y su hermano pequeño Milan Rodríguez, que tenía poco menos de dos meses.

Familiares de Chico creen que ella asfixió a sus propios hijos y trató de quitarse la vida, el lunes pasado. Los tres menores quedaron acostados en su cama, según contó un testigo al canal Univision 34. A su vez aseguró haber encontrado a los niños en su habitación. el tío de los menores, Arturo Cerezo, también sumó su testimonio al mismo medio: "Dicen que fueron asfixiados, que fueron ahogados".

Los ayudantes del alguacil se presentaron en la casa en la cuadra 600 de South Ferris Avenue el lunes justo antes de la 1 pm. Los oficiales encontraron a los niños inconscientes y sin respirar en la casa, junto al equipo de paramédicos intentaron medidas de rescate para salvarles la vida, pero ya no había nada que hacer y fueron declarados muertos en el lugar.

Los investigadores no dieron información respecto a los asesinatos, a su vez el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que no había señales de problemas en la casa familiar. Pero son los familiares quienes aseguran que Chico los asfixió y luego trató de suicidarse.

"No hubo advertencias de ningún tipo. No hubo llamadas repetidas de servicio. DCFS no participó. No hubo denuncias de abuso infantil. Esta fue una tragedia inesperada", explicó Villanueva respecto a este extraño caso.

El martes por la noche, se llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas en la casa familiar. Algunos de los familiares de Chico salieron y le pidieron a la gente que no juzgara a la joven madre, y agregaron que ella ha estado lidiando con algunos problemas de salud mental.

La familia, entre el escozor y el apoyo

“Hermana, no estás sola. Estamos aquí para tí", dijo el miércoles a CBSLA la hermana de Chico, Elizabeth, afuera del juzgado. Ella fue quien encontró a los niños sin vida dentro de la habitación que compartían con su madre: "Es lo peor que se puede ver".

Según contó Elizabeth, Sandra la habría llamado desesperada y ella fue corriendo hasta su casa junto a otros familiares. La mujer dijo que su hermana había estado sufriendo después de un aborto espontáneo que tuvo antes de quedar embarazada de su tercer hijo.

“Ella estaba deprimida. Ella sufrió mucho. Necesitaba ayuda. Todos le dijimos: ’Ve al médico, ve al médico’, afirmó Elizabeth. “Sus hijos lo eran todo para ella. Amaba a esos niños ".

La abuela paterna de los niños dijo que el padre estaba trabajando durante el incidente. "No la voy a criticar", dijo la abuela. "Le deseo lo mejor. Ella también es víctima de su enfermedad, que es la depresión. Y más en estos tiempos en que la gente no podía salir. Ella nunca salió por nada".

"Recibo mensajes de mucha gente diciendo que están juzgando a mi cuñada. Le están diciendo que fue una mala madre", dijo Arturo Zerzeo, tío de los niños. "Pero lo único que pido es que no juzgues. Sé que es difícil, pero no juzgues".

La Fiscalía de California presentó este miércoles cargos criminales contra Chico. No se permitieron cámaras en la corte para la primera comparecencia de la mujer ante un juez. Su lectura de cargos se pospuso hasta mediados de julio y su fianza se incrementó de $ 2 millones a $ 6 millones.

"En un instante, nos quitaron tres niños inocentes y estamos abatidos", dijo el fiscal de distrito George Gascón en un comunicado. "Nada es más desgarrador que la trágica traición de un padre que no protege a sus hijos". /Clarín