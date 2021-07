Gala Cancinos: No hallaron signos de violencia y entregaron sus restos a la familia

La jueza interina de Garantías de 5ª Nominación María Edith Rodríguez dispuso la inscripción tardía de la defunción de "Constanza Gala Cancinos", cuyo deceso se produjo el 16 de mayo de 2017. En vista de ello, se autorizó en la misma resolución la entrega de los restos para la realización de la inhumación respectiva.

El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que la investigación fue cerrada "al no haber signos de violencia". Además indicaron que la hipótesis más fuerte y aceptada por los padres fue que se quitó la vida. Dijeron que la familia estuvo de acuerdo con la inscripción de la defunción.

También detallaron que no se hizo una autopsia porque no hay anatomopatológicos. Con las pericias en los restos óseos determinaron que no había rastros de violencia.

La inscripción se basó en el certificado de defunción expedido por el forense Daniel Chirife quien sostuvo que la muerte se produjo el 16 de mayo de 2017, fecha de la desaparición del adolescente.

Los restos del adolescente fueron hallados por un vecino el 3 de junio pasado a la vera de la ruta 9, a la altura del kilómetro 12,5, cerca del río Wierna, en la localidad de Vaqueros. Habiéndose comprobado la identidad mediante una pericia odontológica, los fiscales solicitaron en consecuencia que se ordene al Registro Civil salteño y que proceda a inscribir su defunción.