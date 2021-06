Javier Cancinos: "Con mi más profundo pesar confirmo que encontraron a mi dulce y entrañable hijx"

Tras la confirmación de la identidad de los restos hallados en la jornada de ayer en las cercanías del río La Caldera, el pueblo salteño quedó tremendamente conmocionado y triste, ya que todos imaginábamos un desenlace diferente al que terminó siendo.

Después de años de investigación y búsqueda, todo tipo de herramienta parecía infructuosa para hallar a Gala Cancinos, hasta que sus anónimos restos quisieron ser descubiertos por un camionero con una historia muy particular.

Ante el desarrollo de las circunstancias y habiendo retomado la calma, pero aún con el alma destrozada, Javier Cancinos se pronunció en sus redes sociales para agradecer a todos los que lo acompañaron a él y su familia durante estos largos y tortuosos cuatro años:

"Con mi más profundo pesar confirmo que encontraron a mi dulce y entrañable hijx, y agradezco a todas las personas que acompañaron estos duros 4 años."

También, aprovechó la oportunidad para dar las gracias a Rodolfo Gallo, la persona que dio con el hallazgo, ratificar su deseo de que este hombre reciba la recompensa ofrecida y además pidió conocerlos personalmente, tanto a él como a su hijo:

"Me parece justicia que la persona que me la encontró reciba la recompensa, ya que NO resultó toda la búsqueda o canes que se trajeron y se encontraban a escasos metros del lugar. Hoy mi alma desgarrada sólo atina a dar gracias a ese papá y su hijo, al cual quisiera conocer personalmente."