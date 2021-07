Con el foco puesto en la discapacidad, Victoria Val quiere ser diputada

El frente Unidos por Salta propone entre sus candidatos a diputados provincial, por la lista de Andrés Suriani, a Victoria Val, psicopedagoga y presidenta de una fundación que trabaja con niños con discapacidad.

De visita en CNN Salta, la mujer contó que decidió inmiscuirse en política en el entendimiento que es el ámbito desde donde se pueden generar cambios. En vista de ello, adelantó que en caso de llegar a una banca, hará especial hincapié en el cumplimiento de las leyes vinculadas a la discapacidad.

“Existen políticas públicas y leyes, pero en su amplia mayoría no se cumplen. Este es quizás uno de los mayores problemas en todos los ámbitos. Acá la cosa no es exclusivamente pensar en nuevas leyes. Acá lo que tenemos que pensar en cómo cumplimos las que tenemos y como sancionamos a los que no cumplen”, dijo.

En este sentido, detalló que alrededor del 10% de la población padece alguna discapacidad y en Salta ese número podría ser aún mayor. “Lamentablemente, es una condición muchas veces asociada a la pobreza y a la marginalidad. Si un niño no se alimenta bien ni tenía una estimulación adecuada sobre todo el primer año de vida, no va a poder desarrollar sus funciones cognitivas igual que otros niños. Aquí es donde hablamos de inequidad, de injusticia social”.

Asimismo, consideró que es necesario fortalecer al gobierno provincial para lograr una provincia fortalecida. “Acompañamos la gestión del doctor Sáenz, cuando hubo que hacer críticas la hicimos y también estamos dispuestos a hacer una crítica a futuro en todos aquellos temas que consideremos que podemos aportar, pero desde una crítica constructiva no lapidaria”.

Val indicó que también ya están diseñando propuestas para salir de la crítica situación que está dejando la pandemia del COVID-19. “Una banca legislativa tiene que ser inevitablemente un servicio a la comunidad, estamos para responder las necesidades de la gente, no para hacernos famosos. Es realmente un desafío y un profundo compromiso que yo estoy asumiendo”, concluyó.