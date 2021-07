Suriani y Castillo: "Sabemos que vamos a ganar, tenemos los mejores cuadros y candidatos"

El diputado provincial, Andrés Suriani, y Alberto Castillo, titular de REMSA, fueron entrevistados en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

Al inicio, el diputado Suriani fue consultado por su preparación con respecto a la campaña: “Es importante comentarle a todo el electorado salteño que estamos siendo fieles a lo que Cambiemos hizo desde hace 5 años, con lo cual los partidos que integran hoy Unidos Por Salta son aquellos que siguen viviendo las ideas de la república de la independencia de poderes, de la transparencia, sobre todo de la lucha contra el Kirchnerismo; por lo cual, no es un tema de sellos, es un tema de identidad”

Suriani señaló que el objetivo es fortalecer la gobernabilidad de Gustavo Sáenz. "Cuando él fue candidato a intendente y después a gobernador, formaba parte de este gran espacio de Juntos por el Cambio, y creo que en el momento más crítico que vive hoy la provincia de Salta hay que darle toda la fortaleza necesaria al gobernador frente a un Kirchnerismo que ha venido por todo.”

En tanto que Alberto Castillo, respondió ante la pregunta sobre la intervención del PRO: “La verdad que nosotros sabemos que esta intervención es de manual, que se iba a extender porque el objetivo es que no existan internas. Quiero aclarar que no somos ex PRO, nosotros somos una línea interna que no responde a los principios que basaron la intervención del partido, pero estamos trabajando concretamente, tenemos un diálogo permanente con las autoridades nacionales".

Además, Castillo agregó: “Hace 6 meses, en febrero del 2021 se notificó de una intervención, estando a la puerta de una elección interna porque ya se vencía el mandato de la actual dirigencia, ya habían pasado los 4 años.”

El referente de REMSA no dejó pasar la oportunidad para resaltar que “acá el objetivo de la intervención fue poner candidatos a dedo, que no haya internas, que "la interna que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, entre facciones del PRO no pase acá en Salta, no podamos participar, y ellos querían jugar con una sola línea, y bueno creo que lo lograron".

"Nosotros sabemos que vamos a ganar, sabemos que tenemos los mejores cuadros y los mejores candidatos"

Castillo agregó que Unidos por Salta, en un frente homogéneo con todos los socios políticos que el PRO viene trabajando. "Nuestra propuesta en este momento está basada en tres pilares fundamentales, que son la salud, la educación y el trabajo, pero estamos hablando de proyectos concretos como el tema minero, energético, el tema de las nuevas posibilidades tecnológicas que tiene Salta de insertarse a nivel mundial, con todo lo que está pasando a nivel educación, con el tema salud que realmente es una política exitosa".

Finalmente, dijo que la pandemia trajo muchos problemas y la política tiene que estar presente. "Las propuestas tienen que ser para reparar ese daño. De acá no se sale de otra forma que generando la conciencia de trabajo y trabajando en proyectos que realmente posicionan a la provincia de Salta como lo son la minería y energía”, finalizó.