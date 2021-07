COVID en Anta: En El Quebrachal "vamos con un pico elevado"

La pandemia del coronavirus sigue marcando agenda en los medios pero también preocupación ante los altos números de contagios que se vienen registrando a lo largo y ancho de la provincia. Uno de estos sitios es el departamento Anta, con sus municipios contabilizando en suba las personas infectadas por el virus.

Uno de los municipios de este departamento es El Quebrachal, el cual contó ayer 17 nuevos infectados y 25 el martes. Con estos números InformateSalta dialogó con su intendente, Rolando Rojas quien analizó el panorama epidemiológico en su comuna.

“Dentro de lo que es el departamentos, somos los que menos (casos) tenemos”, resaltó aunque reconoció que “vamos con un pico elevado lamentablemente, vamos subiendo”. A esto agregó que tiene personal del gabinete municipal aislado como también trabajadores de obras públicas. “Tengo muy poca gente, hasta ahora me voy salvando”, dijo.

En cuanto a la atención sanitaria para los afectados por el virus, comentó que “en el hospital tenemos un sector preparado para enfermos con Covid, no son muchas las camas pero en casos de extrema necesidad o donde se complica (el estado de los pacientes) los derivamos a Salta”. Sin embargo rescató que “estamos con las ambulancias, trabajando conjunto con el hospital, todavía no nos vimos colapsados, estamos con un margen de contención”.

Rojas también dijo que “es difícil controlar” a la gente, la cual recién está empezando a tomar conciencia sobre la vacunación contra el Covid. No obstante manifestó que los ciudadanos “no están tomando la responsabilidad que deberían, la policía trabaja conjuntamente a nosotros, cuando comenzó la pandemia y teníamos los controles había resultados, hoy está libre la circulación y la gente va y viene”.

Es ahí cuando surge una preocupación, que los contagios se incrementen en El Quebrachal por el paso de los vecinos entre los demás municipios de Anta. “Nosotros tenemos la ciudad más importante donde está el banco o el correo, que es Joaquín V. González, a 30 kilómetros, es inevitable que la gente vaya y venga”, recalcó Rojas.

Por último resolvió que, en caso de aumentar los casos, no dudará en tomar medidas. “Si me sube el pico este, tendré que tomar otras medidas más rigurosas, aquí está en juego la vida de las personas, volveremos a los controles, a las rutas”, no descartó.

Las Lajitas

Otro de los municipios afectados es Las Lajitas, donde ya se tomaron medidas, según publicó el portal de noticias Expresiones del Sur los comercios cierran a las 20:30 y los gastronómicos al mediodía.

El COE de Las Lajitas informó que debido al alto índice de contagio de coronavirus se dispuso continuar aplicando idénticas medidas de restricciones por una semana más en todo el municipio. Las medidas estarán vigentes hasta el próximo lunes.

• Cierre de comercios a partir de la hora 20:30 desde el día de hoy 05/07 y hasta el domingo 11/07

• Confiterías y bares hasta la hora 12 PM con protocolo y reducción de capacidad

• Deportes grupales todos suspendidos• Se aplicaran multas municipales a comercios infractores

• Notificaciones de aislamiento se realizaran en el hospital a cargo de personal policial