Envío de armas a Bolivia: Macri fue denunciado formalmente

El escándalo por el envío de armamento y personal a Bolivia durante el golpe de Estado en ese país en 2019 sumó un nuevo capítulo con la denuncia formal del Gobierno contra Mauricio Macri y otros funcionarios de la gestión anterior. Se los acusó de "envío ilegal de material bélico, como armamento y municiones" ante la Justicia en lo penal económico.

La denuncia lleva las firmas de los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y apunta tanto a Macri como a "altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional" durante su gestión.



La presentación acusa a la administración anterior de haber puesto "material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", afirmaron los funcionarios nacionales en su presentación.

La acusación surgió de la Cancillería de Bolivia, que la semana pasada dio a conocer una carta de 2019 en la que uno de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana agradeció la "colaboración" al entonces embajador argentino, Normando Álvarez García, y le comunicó que había recibido una lista de "material bélico".

En la denuncia, los ministros del Gobierno nacional detallaron la lista del armamento que afirman fue "puesto a disposición de la dictadura boliviana" y que incluiría cartuchos de balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de gas.

Además de Macri, en la lista de los denunciados están los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa) y Jorge Faurié (Relaciones Exteriores); el ex embajador ante Bolivia Normando Álvarez García; el ex Director General de Aduanas Jorge Dávila y el ex director ejecutivo de la ANMaC Eugenio Cozzi.

También figuran Gerardo José Otero (ex director de la Gendarmería); Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de Operaciones de la Gendarmería).

La denuncia había sido anunciada horas antes por el ministro Soria, quien sostuvo que a Macri "el Código Penal le queda chico" y agregó: "Es la primera vez que vemos cómo un presidente argentino directamente colabora con la represión y con un golpe de Estado a un territorio hermano, como es Bolivia. Tienen la sangre del pueblo boliviano en sus manos".

Tras anticipar la presentación de la denuncia, Soria consideró "gravísimo" el accionar del gobierno de Macri en noviembre de 2019, cuando según denunció Bolivia envió armamento a ese país en medio de la destitución de Evo Morales.

El ministro de Justicia subrayó que el ex presidente va a "inaugurar los delitos contra la dignidad y la plaza de la Nación".

No se saca armamento o fuerzas militares de la Argentina a otro país así nomás, todo queda registrado; por eso, es abrumadora la cantidad de pruebas que hay. Creo que Mauricio Macri y sus ex funcionarios van a inaugurar los delitos contra la dignidad y la paz de la Nación

El ministro explicó que "cuando un funcionario arremete o altera la convivencia con un país hermano con el que se mantiene relaciones amistosas desde hace muchísimo tiempo atrás también es un delito".

"Cuando creíamos que Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años no nos podía dejar de sorprender, lo hicieron una vez más. Es evidente que el Código Penal ya les queda chico", manifestó Soria.

A la vez, el funcionario nacional señaló que en Bolivia "ya hay gente detenida" por estos hechos, entre quienes figura "el que firmó la nota de agradecimiento al embajador argentino por las 40 mil municiones anti tumulto".