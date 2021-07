Marocco: “Si hacemos una buena Constitución, la política va a ser mejor”

El tramo final de la carrera hacia las elecciones provinciales del 15 de agosto inició hoy con el inicio de la campaña. Este año, los salteños deberemos elegir también quienes serán los Convencionales Constituyentes que tendrán la tarea de definir la reforma de la Constitución Provincial.

En InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, Antonio Marocco, vicegobernador y candidato a Convencional Constituyente por el frente Gana Salta, se refirió a la limitación de los mandatos. “Dos mandatos. No hay cláusula transitoria, hay ética, hay propuesta de alguien que quiere limitar los mandatos entonces no va a hacer uso de lo que no quiere que sea, es una contradicción”, dijo.

En este sentido, destacó que cree en la palabra del gobernador Gustavo Sáenz, en la ética y los valores que lo llevaron a anunciar como una promesa de campaña del 2019 la reforma de la Constitución.

“Si nosotros hacemos una buena Constitución, vamos a tener una sociedad mejor, va a ser mejor la política, y de última va a redundar en beneficios de la sociedad. Menos desigualdad, más oportunidades, siempre libertad. Estos son los pilares que mueven la reforma del artículo 140 de la Constitución Provincial”, expresó.

Asimismo, irá más allá y buscará que esos dos mandatos sean vida y que ningún pariente pueda suceder al gobernador en ejercicio. “Vamos a empujar para que eso sea así, le estamos poniendo un nuevo pantallazo que tampoco puedan ser las familias adoptivas”, manifestó.

Consultado sobre si su participación dentro del frente oficialista significa que tiene el guiño de Sáenz, aseguró que su presencia no da un favoritismo por parte del mandatario provincial. “Personalmente creía que mi presencia podría brindar un viso de parcialidad donde está el poder constituido pero después los equipos con los que uno trabaja y que considera que la política es un hecho colectivo, he entendido que realmente mi presencia al revés va a garantizar toda la transparencia necesaria para el funcionamiento de la Convención Constituyente, en caso que seamos electos por el pueblo de Salta”.

En relación a los jueces, detalló que por primera vez se intentará con la reforma que sean independientes. “Ahora queremos, primero, no hay vitalicio para nadie, no hay perpetuidad para nadie, hay si inamovilidad mientras dure la buena conducta por el término en que son elegidos, que es un proceso que todos los jueces conocen. Nosotros queremos que el mandato de los designados ministros de la Corte de Justicia, que es el organismo político que tiene la Corte, exceda dos o tres veces los mandatos de los políticos”, indicó.