El Gobierno puso en vigencia el DNI para personas no binarias: cómo será

El presidente Alberto Fernández anunciará este miércoles la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, que fue publicada en el Boletín Oficial. “La Argentina dará un nuevo paso hacia una sociedad más justa e igualitaria”, escribió en Twitter Esteban Paulón, Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+.

En el decreto firmado por el Presidente, el Gobierno estableció que el Ministerio del Interior deberá “adaptar las características y nomenclaturas de los Documentos Nacionales de Identidad y de los Pasaportes” de modo tal que en el campo referido al sexo se incorpore la letra “X”, además de las siglas “M” o “F”, de Masculino o Femenino.

En el artículo 6 del decreto, además, el Ejecutivo fijó que el nuevo DNI tendrá validez para todos los acuerdos establecidos sobre documentos de viaje de los estados parte del Mercosur y Asociados e instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a notificar a la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) de este cambio que lleva adelante la Argentina.

El tuit de Esteban Paulón sobre el DNI que anunciará el Presidente este miércoles. (Foto: captura Twitter/@epaulonlgbt)

A pesar de que desde 2012 en nuestro país rige la Ley N° 26.743 de Identidad de género, que les permite a las personas mayores de 18 años cambiar el sexo en el DNI, aquellos que no se identifican con ninguno de los géneros establecidos por la sociedad (femenino-masculino), eran excluidos al portar un documento con datos que no los representan.

“Tenemos mucho en común y, a la vez, somos distintes. Nuestra apariencia o modismos no nos unifican, tampoco lo hacen los pronombres. No hay una sola manera de ser no binarie. Lo que si nos une son nuestras identidades diversas, que se corren del cis-binarismo que se nos ha impuesto al nacer. Y son las vivencias del día a día, desde las repudiables (la violencia ejercida social y estatalmente, por ejemplo), como las placenteras (festejar hoy el día 14) o las solidarias (ayudarnos ante la necesidad), las que nos unifican, las que nos convierten, efectivamente en una comunidad”, explican en la cuenta de Instagram de Asamblea No Binarie de Buenos Aires, un espacio de activismo y difusión sobre identidades no binarias.

También, hacen hincapié en los derechos humanos que les están siendo negados: “El acceso a la educación, a la salud y a un hogar digno son los derechos básicos que para nosotres están lejos de estar garantizados, y como comunidad exigimos por un DNI que sea acorde a nuestras identidades”.

La Argentina, a la vanguardia de los derechos

Este avance en materia de derechos para la comunidad LGBT+ se da días después de la aprobación de la Ley de Cupo laboral travesti trans y dos meses después de la creación del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad que plantea “la mirada no binaria, descentralista y decolonial como lógica de las políticas públicas”.

En esa oportunidad, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Cecilia Merchán, detalló que el enfoque no binario apunta a salir de la dicotomía varón/mujer como categorías únicas, y la descentralización alude a potenciar los abordajes locales y territoriales, mientras que el decolonialismo plantea romper con el eurocentrismo e incorporar la perspectiva étnica.

El proyecto reconoce “la capacidad de agencia y potencialidades de las personas, no solo a nivel individual en el presente, sino en su inscripción social, colectiva e histórica”, por eso el Plan buscará “interpelar a las personas destinatarias como sujetxs, actorxs y agentes de derechos, es decir, como ciudadanxs”.

Merchán explicó, por otro lado, a qué alude el concepto de “igualdad en la diversidad”, que, para quienes no no conocen de cerca esta temática, puede resultar contradictorio.

“Creemos que tiene que haber igualdad de oportunidades para que todas las personas podamos vivir la vida en toda la diversidad que tenemos, una diversidad que no equivale a desigualdad como la igualdad no es homogeneidad; por eso tenemos que atacar la desigualdad pero fomentar la diversidad que enriquece la sociedad”, explicó. /TN