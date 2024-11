Acusado de estafas múltiples, Cositorto dijo que será candidato a diputado

El creador de Generación Zoe y acusado de múltiples estafas piramidales, Leonardo Cositorto dijo que será candidato a diputado nacional en las legislativas del 2025.

"Soy un hombre de bien, nunca me peleé con nadie, no tengo ningún prontuario, me presentan como un condenado y, además, el Estado utilizó todas las herramientas para condenarme", dijo desde la cárcel en diálogo con C5N.

A pesar de que el proceso judicial se encuentra en curso, el imputado se mostró decepcionado y en desacuerdo con la justicia argentina. “Me declaro totalmente inocente, nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”, afirmó.

Cabe recordar que en su causa hay 98 denunciantes en Corrientes y se estima que sería condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y estafas.

Por otra parte, sostuvo ser libertario y estar "a favor de la libertad y de que haya justicia". Aunque aclaró que no votó en las últimas elecciones presidenciales, sostuvo que "lo podría haber votado" a Javier Milei "por las ideas liberales". "Creo que hace falta desregular", aseguró.