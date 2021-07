Caso Matías Ruiz: “Los culpables no son solo los autores sino todos los que estuvieron ahí"

Familiares y amigos del peluquero que falleció en circunstancias dudosas el pasado 13 de julio llevaron su pedido de justicia a las calles salteñas en la jornada de ayer. A las pocas horas, esa misma noche, la fiscalía actuante dispuso la detención de ocho personas: cuatro empleados del Samec y cuatro efectivos policiales. Entre los argumentos de los fiscales, se esboza que hubo omisión de los deberes de funcionario público y podría tratarse de un homicidio culposo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Juan Carlos Ruiz, padre del joven, dialogó con InformateSalta luego de estos avances y se mostró conforme con las detenciones: “Estamos muy conformes de que los instrumentos de la justicia se hayan puesto a disposición de nuestra familia. Hicieron lo que debían hacer y lo que la constitución dice”, expresó.

“Los culpables no son solo aquellos autores materiales del hecho sino todos los uniformados que estuvieron ahí, más los que pasaron, vieron y no hicieron nada”

Según expresó el padre del joven, él mismo logró identificar a al grupo de policías que estarían involucrados: “Les di 7 nombres de uniformados a las autoridades, 4 ya están a disposición de la justicia”, dijo.

Se trataría de cinco masculinos y dos femeninas: parte de este grupo habría tenido contacto directo con el joven, mientras que los restantes serían parte de una patrulla que pasó por el lugar y no intervino. “Pasaron por el lugar, miraron todo lo que sucedía pero no hicieron nada por ser colegas. Era la vida de un ser humano la que estaba en manos de sus colegas, quiero que se hagan responsables todos”, añadió.

Detenidos del SAMEC

Luego de producidas las detenciones, empleados del SAMEC hicieron sentir el malestar que se vive dentro del servicio de emergencias por lo ocurrido con sus compañeros. Con manifestaciones e incluso la intervención del Ministro de Salud, los trabajadores exigen la liberación de los cuatro trabajadores.

Al respecto, el padre de Matías Ruiz explicó que el SAMEC se encuentra involucrado “por comprometerse en una situación en la que ellos no podían intervenir”. “El chofer y el paramédico son los principales, pero luego comprometieron a dos compañeros más al pedirles una reanimación que deberían haber hecho en la camioneta, si es que estaba con vida, pero llegó sin vida”, explicó el hombre.

“Ellos no podían recibir un cuerpo sin vida y lo hicieron. El andar de ellos fue pasivo, sin responsabilidad”

Finalmente, Juan Carlos Ruiz, celebró las detenciones realizadas en la jornada de ayer y pidió a la ciudadanía “no callar ante estas situaciones, salir, tocar puertas y tirarlas abajo si no se abren”.

“No sé quién levantó el dedo, no me interesa, tampoco le voy a agradecer, hizo lo que tenía que hacer por su función. Se hizo lo que se tenía que hacer, lo que la constitución dice”, finaliza.