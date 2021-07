Maxi Arce: “Todo lo que viene es mejor”

El salteño Maxi Arce junto a su compañero Franco Dal Bianco se consagraron campeones del Future 1000 en Suecia. “La verdad es un sueño hecho realidad, jugamos tres finales consecutivas haciendo todo bien”, dijo.

El talentoso deportista sigue haciendo historia en la disciplina del pádel. En su gira por Europa el salteño junto a su pareja lograron algo inesperado, jugar tres finales consecutivas, dejando en el camino rivales de fuste, que en el ranking superan a los argentinos.

Maxi, en diálogo con InformateSalta comentó lo que está viviendo en estos momentos. “La verdad es un sueño hecho realidad en dos semanas consecutivas e impensadas de jugar tres finales consecutivas, haciendo todo bien y ante rivales importantes”, aseguró.

Disputar tres finales consecutivas en un circuito tan competitivo como Europa, habla sobre el nivel superlativo del salteño y su pareja que les permite estar arriba entre los mejores. ”Esto nos permite sumar puntos y escalar posiciones. Es un momento increíble y estoy seguro que todo lo que viene es mejor”, aseguro.

“Yo siento que yo solamente hago lo que más me gusta, jugar al pádel. Uno buscó esto, pero no pensé que se de tan rápido. Me preparé y estoy con muchas ganas de seguir batallando”, expresó.

El salteño se consagró campeón en Europa y ahora comenzó a estar en los ojos del mundo del pádel, que ya lo ven como un proyecto serio y una gran promesa de este deporte. Maxi Arce, junto a su compañero Franco Dal Bianco lograron su 2do Título de manera consecutiva en el circuito internacional de pádel APT TOUR, torneo jugado en Suecia y que su a puntos para el ranking de dicho circuito.

Maxi destacó el cariño de los salteños que les transmiten a través de las redes sociales. “Solo tengo agradecimiento a todos los que me apoyan en este momento, que me sorprendió mucho pero que me pone feliz”, dijo.

Esta semana se jugará el último torneo de Suecia, en la gira europea. Arce, jugará hoy desde las 10hs, y después se trasladará hasta Paraguay, en busca de revancha en el Master de Paraguay.