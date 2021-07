El oranense Ramón “Hormiga” Quiroga no pudo en su debut y se despide de Tokio 2020

El desempeño argentino en boxeo ya tuvo dos victorias y dos caídas en sus primeras participaciones dentro de los Juegos Olímpicos luego de que se confirmara la caída de Ramón Quiroga. El salteño dio todo, pero no tuvo una buena presentación ante el español Gabriel Escobar Mascunano, que se impone como gran candidato a llevarse la medalla dorada de la disciplina.

"Lo importante es que dejé todo. No daba más en el último round y ahora hay que seguir. Siempre trato de representar con orgullo, porque es mi país, y todavía no se me dio, pero hay que seguir", relató el "Hormiga" Quiroga tras su combate. En la cita olímpica están los mejores del mundo y a pesar del resultado “Hormiga” dejó una buena impresión que seguramente marcará el camino hacia el profesionalismo.

De esta manera, los únicos que continúan en pelea son Francisco Verón y Mirco Cuello, en la rama masculina, mientras que Dayana Sánchez inicia su camino en los octavos de final, tras haberse visto favorecida por el sorteo.