Conocé la nueva propuesta de los gastronómicos para los vacunados

En medio de las nuevas medidas tomadas por el Comité Operativo de Emergencias, aquellos que sean vacunados contra el coronavirus tendrán “beneficios” para poder participar en reuniones dentro de los salones de eventos, entrar a casinos, poder permanecer en catamaranes, entre otras disposiciones.

En ese sentido desde el sector gastronómico elevaron un petitorio al COE para que analicen la posibilidad de la extensión de sus horarios y la capacidad de personas en mesa, pensando en enmarcar tal requerimiento con los vacunados COVID, aguardando una reunión para ahondar en los detalles.

Al respecto InformateSalta dialogó con Juan Chibán, tesorero de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines quien amplió los detalles. “Desde la Cámara presentamos una nota al COE solicitando la extensión del horario hasta las 2 de la mañana y la capacidad de mesas que hoy están en 4 personas, llevarla a 6 adentro y 8 en el exterior, como lo está haciendo la Ciudad de Buenos Aires” de la cual se sirven de guía, indicó.

A esto recalcó que tras presentar la nota al Comité “ayer a raíz de estos anuncios, hablamos con funcionarios viendo la posibilidad de si esta extensión se podría hacer para la gente vacunada, como para ofrecerles algún beneficio” al haberse inoculado contra el COVID, subrayó.

Elevado tal petitorio hasta ahora no han tenido una respuesta. “Ya solicitamos la reunión con el doctor Juan José Esteban, presidente del COE; nos dijeron que iban a juntarse con los distintos sectores para la implementación de estos beneficios para los vacunados, así que esperamos” su reunión puntual, agregó.

Chibán recalcó que, como vienen diciendo desde hace tiempo, “trabajando con los protocolos no somos focos de contagios, por eso nuestro pedido de trabajar hasta las 2.00 AM por lo menos”. También dijo que si bien la actividad en la temporada invernal fue un poco mejor a lo esperado, dijo que el cerrar las cocinas a las 23 es un problema ya que la gente llega tarde a comer o cuando los turistas retornan de sus excursiones no tienen donde cenar.

Del mismo modo justificó la extensión del horario para descomprimir los locales gastronómicos y evitar aglomeraciones puesto que “la gente no sale temprano, sale de 10 a 11 y en ese horario se concentra, entonces para descomprimir pedimos la extensión”, concluyó.