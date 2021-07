Vuelve el debate sobre las Taser: ¿Salta está preparada para usarlas?

Con lo ocurrido con el músico “Chano” Charpentier volvió a la mesa de debate en los medios, en la opinión pública y hasta entre las autoridades el uso de las pistolas Taser las cuales vuelven a generar controversias y versiones cruzadas respecto a su implementación.

Este tema fue motivo de análisis en InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde Vicente Cordeyro, licenciado en Seguridad se manifestó sobre el uso de estos artefactos, la necesidad de una correcta capacitación para su implementación y los riesgos mortales que en algunos casos pueda ocasionar.

En primer lugar contó que, según datos que llegaban hasta 2017, “se produjeron más de 1500 muertes por uso de Tasers en Estados Unidos, no es un arma no letal, salen 5000 voltios” en su disparo, manifestó en primer lugar con lo cual “si una persona tiene un brote psicótico o problemas cardíacos, le puede ocasionar la muerte”.

En su opinión, consideró que Salta no está preparada para el uso de las Taser, recalcando aquí que el uso de estos artefactos debe venir con una intensa capacitación para una implementación acorde a las circunstancias.

“¿Cuándo dispara un policía? El tiro no es obligatorio, además el policía debe hacer su propia compra, la munición es cara, hablamos de todo un proceso”, enfatizó Cordeyro en su diálogo con los conductores José Zambrano y Rebeca Aldunate aseverando que “debemos apuntar a la preparación mental y técnica, se requiere de un proceso largo hasta llegar a las Taser por los voltios que emite”.

“La línea de límite es muy finita”

Cordeyro también hizo hincapié en las circunstancias de su aceptación, implementación y los contextos. “En Canadá la concepción del ‘fuego’ es que debe ser mayor (por la policía) a la del delincuente, en Brasil Bolsonaro piensa lo mismo, pero las circunstancias son distintas” al igual que en Argentina donde “el problema es ideológico, es político” además.

Por último contó que en una participación que realizó de prácticas de operaciones especiales “vimos que las probaron en personas, a un atleta triatlonista con buena contextura lo vi sufrir, quedar totalmente reducido y gritando de dolor, es impactante lo que produce, a los 4 minutos se restableció pero tuvo convulsiones”, rememoró para concluir.

El diputado Omar Exeni impulsor del uso de estas armas no letales opinó que le resulta necesario que "la policía tenga un arma no letal para reducir a un delincuente, esto necesita una capacitación, sabemos que es a largo plazo pero queremos que se pueda avanzar".

Aseguró que existen encuestas donde "el 93% en las encuestas están a favor, la gente quiere que los policías tengan un arma no letal para que para paralizar al delincuente. No queremos matar, queremos que el policía tenga algo con qué defenderse".