En Salta, hay desconfianza hacia la vacunas contra el COVID para menores

Tras conocerse que llegarán a Salta más de 28 mil dosis de la vacuna Moderna para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones de riesgo, InformateSalta realizó una encuesta a través de Instagram para conocer la opinión de la gente.

Uno de los lectores respondió “no son vacunas, son dosis experimentales”. Cerca del 70% de las respuestas fueron negativas, demostrando desconfianza hacia la medicación. “No. Porque no tienen prospecto, mi hijo es alérgico a cierto medicamento, como sé que la vacuna no tiene eso? Cuáles son los efectos adversos? en el caso que se vacune puede andar sin barbijo y sin distancia social?.

"Lo único que te responden es: la vacuna es para no morir y ya murieron muchos vacunados. Al final para qué sirve la vacuna?”, cuestionaron.

Semanas atrás, en Salta se sumó con la campaña “Vacuname”, una movilización a nivel nacional que reclamaba la vacunación de menores con factores de riesgo.

Días atrás, Adriana Jure, jefa del programa de Inmunizaciones, explicó que estimaban que 35 mil chicos son los que debieran recibir la vacunación en primera instancia contra Covid.