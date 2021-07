Salteños reclamarán vacunas Pfizer para niños: "La única aprobada es esa"

En medio de la inoculación para prevenir los embates del coronavirus, este sábado se ha convocado a una manifestación de alcance nacional, donde padres y familias pedirán al Gobierno que puedan llegar al país vacunas de Pfizer, las cuales puedan aplicarse en menores de edad teniendo como prioridad aquellos que son factores de riesgo o con comorbilidades.

Al respecto InformateSalta dialogó con Florencia Montovio, una de las convocantes de la manifestación en nuestra ciudad quien amplió los detalles: “Nos preparamos con toda la fuerza y con templanza para realizar este reclamo sabiendo que va a salir, que se va a dar para nuestros hijos”.

RECLAMO NACIONAL POR LA VACUNACIÓN DE LOS CHICOS EN RIESGO #DameLaPfizer pic.twitter.com/e0mkF3a9iT — chicos en riesgo (@vacuna_me) July 12, 2021

La cita es este 17 de julio a partir de las 16.00 en la plaza Güemes, frente a la Legislatura provincial. “Convocamos a participar a toda la gente, a todas las familias de Salta, no solo a las que tengan hijos con comorbilidades, discapacidades o factores de riesgo, sino que todos los salteños puedan unirse al país” en esta demanda.

Del mismo modo reconoció su preocupación ante el hecho que el Gobierno no avance en tratativas para inocular a los menores de edad. “Estamos impactados que no los hayan tenido en cuenta, más allá de los menores en riesgo, es lamentable porque ellos también son factores de contagio, esto nos deja atónitos, deben tenerlos en cuenta para vacunarlos y vivir tranquilos”, consideró agregando que “es una tristeza que el gobierno no pueda ver más allá de sus intereses”.

“Sería importante que, urgente, llamen a inscribir a los menores para saber por lo menos la cantidad que necesitan su dosis”

Un reclamo puntual que están haciendo desde este movimiento es que el país traiga las vacunas de Pfizer ya que “por lo que se sabe y está dicho, la única aprobada para menores es esa”. Sin embargo y en la víspera que lleguen dosis de Moderna que podrían ser para los chicos y adolescentes, Florencia dijo que “si su uso está aprobado y con estudios, entonces vamos para adelante”.

Cabe recordar que Argentina suscribió este domingo un acuerdo con la compañía Moderna Inc. por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna Moderna Covid-19 que se aplicarían en primera instancia a niños y adolescentes de grupos de riesgo.