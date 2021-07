Inseguridad en Tartagal: “A mi hijo le dijeron que si gritaba se iba a morir”

Esta mañana ladrones ingresaron a una vivienda de la localidad de Tartagal, ataron y amenazaron a los niños y la niñera. Es el segundo robo en menos de dos meses que sufre la misma familia.

Silvina, dueña de la vivienda, dialogó con SomosSalta dónde brindó detalles sobre lo sucedido y se mostró muy enojada con la situación que se vive en esa localidad: “La policía me dijo que no hay recursos, hay poco personal, que nación no envía, que provincia no envía. No entiendo nada, yo necesito que alguna solución nos den, que nos protejan”.

En dos meses la vivienda familiar sufrió dos robos, en el primero no se encontraba nadie en su interior y los ladrones se llevaron todo, según Silvina. En esta segunda ocasión encontraron a los hijos y la niñera, los ladrones los maniataron y amenazaron. “Tengo hijos de 3, 4, 8 y 14 años. Los amenazaron, les dijeron que si gritaban les iba a pasar algo, a mi hijo le dijeron que si gritaba se iba a morir”, dijo con la voz cortada por las emociones.

La señora, muy preocupada por su familia pidió por favor que se pongan policías en la calle y agregó: “trabajo en el centro y todos los días recibo clientes que dicen que los asaltaron en cada esquina de Tartagal. No hay lugar seguro”.